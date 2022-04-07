- Haberler
- Kültür Sanat Haberleri
- Aydın'da Roma dönemine ait küvet müzeye teslim edildi
Aydın'da Roma dönemine ait küvet müzeye teslim edildi
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet ele geçirildi. Küvet ise müzeye teslim edildi.
- AA
- 07.04.2022 - 09:49
- Güncelleme : 07.04.2022 - 10:18
Aydın'da jandarma ekipleri, Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde tarihi bir küvetin satılacağı yönünde ihbar aldı. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, aynı mahallede küvetin satışı yapılırken operasyon düzenledi.
Müzeye teslim edildi
Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.