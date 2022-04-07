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    Aydın'da Roma dönemine ait küvet müzeye teslim edildi

    Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet ele geçirildi. Küvet ise müzeye teslim edildi.
    • AA
    • 07.04.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:18
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    Aydın'da Roma dönemine ait küvet müzeye teslim edildi

    Aydın'da jandarma ekipleri, Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde tarihi bir küvetin satılacağı yönünde ihbar aldı. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, aynı mahallede küvetin satışı yapılırken operasyon düzenledi.

    Aydın da Roma dönemine ait küvet müzeye teslim edildi #1

    Müzeye teslim edildi

    Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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