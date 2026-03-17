600 yıllık gelenek: Bursa'da 'gezek' buluşmaları

Yaklaşık 650 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen “gezek” geleneği, Bursa’da musikili sohbetlerin yapıldığı önemli bir kültürel buluşma olarak varlığını sürdürüyor. Anadolu’nun farklı bölgelerinde “sıra gecesi”, “kürsübaşı” ya da “oturma geceleri” gibi isimlerle bilinen bu gelenek, Bursa’da “gezek” adıyla yaşatılıyor.

UNESCO LİSTESİNDE

Somut olmayan kültürel miras kapsamında değerlendirilen gezek kültürü, UNESCO listesinde de yer alıyor. Bu mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çeşitli dernekler çalışmalar yürütüyor.

İFTAR SOFRALARINDA ÖZEL BULUŞMA

Geleneğin temsilcilerinden Uludağ Gezeği Kültür ve Musiki Derneği üyeleri, normalde Ramazan ayında gezek toplantılarına ara veriyor. Ancak bu yıl bir araya geldikleri iftar programında, geleneği sembolik olarak sürdürdüler.

Bir çiftlikte düzenlenen iftar organizasyonunun ardından üyeler, misafirleriyle birlikte musikili sohbetler gerçekleştirerek eski geleneği yeniden canlandırdı.

"RAMAZAN'DA İBADETE ÖNCELİK VERİYORUZ"

Dernek Başkanı Ali Piliçer, Ramazan ayında genellikle ibadetlere ağırlık verdiklerini belirterek, gezek buluşmalarına bu süreçte ara verdiklerini ifade etti.

Ramazan'ı daha çok ibadetle geçirmek için gezeklere ara veriyoruz. Ancak bir akşam iftar vesilesiyle ailelerimizle bir araya gelerek hem bu geleneği yaşatıyor hem de ramazanı birlikte kutluyoruz.

HEM KÜLTÜR HEM DAYANIŞMA

Haftalık olarak bir araya gelmeye alışkın olduklarını vurgulayan Piliçer, Ramazan süresince verilen aranın uzun geldiğini, bu nedenle düzenlenen iftar buluşmasının hem kültürel hem de sosyal açıdan önemli olduğunu dile getirdi.

Katılımcıların da bu özel geceden memnun kaldığını ifade eden Piliçer, gezek geleneğinin yaşatılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.