Batuhan Mumcu: Türkiye, kültürel mirasın korunmasında lider bir rol üstlenmekte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Yaşayan Mirasın Korunmasına ve UNESCO 2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesine Yeni Yaklaşımlar: Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Forumu'na katıldı.

Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

'KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE YENİ YAKLAŞIMLAR'

Bugün ise bu doğrultuda Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Geleneksel Sanatlar Derneği iş birliğinde, 'Yaşayan Mirasın Korunmasına ve UNESCO 2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesine Yeni Yaklaşımlar: Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Forumu' düzenlendi.

Etkinlikte yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu katıldı.

'YENİ PERSPEKTİFLER VE STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE VESİLE'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Kültürel mirasın korunmasında yeni perspektifler ve stratejilerin geliştirilmesine vesile olacak etkinlikle ilgili bir de paylaşım yaptı.

Bakan Yardımcısı Mumcu ayrıca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz @yakegktb ve #UNESCO 2003 Sözleşmesine akredite Geleneksel Sanatlar Derneği @gelenekselSD iş birliğinde gerçekleşen ​“Yaşayan Mirasın Korunmasına ve UNESCO 2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesine Yeni Yaklaşımlar: Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Forumu”na katıldık. Türkiye, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliğinde lider bir rol üstlenmektedir. Umuyorum ki bu Forum’daki çalışmalar, kültürel mirasın korunmasında yeni perspektifler ve stratejiler geliştirmemize vesile olacaktır. Tüm katılımcılara ve Forum’un düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Öte yandan Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kuruluşunun 110. yılında sahnelediği, Yaşar Kemal’in yazdığı ve Yiğit Sertdemir'in yönettiği "Ağrı Dağı Efsanesi" adlı oyunun prömiyeri, yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılacak.

İBB Şehir Tiyatrolarının bu haftaki programında 2-4 Ekim arasında "Cadı Kazanı" oyunu Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde, "Oscar" oyunu Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Sivrisinekler" Müze Gazhane Meydan Sahne'de, "Ay, Carmela!" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Tartuffe" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde ve "Bir Halk Düşmanı" Ümraniye Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

"Zehir" oyunu ise FSM Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde izlenebilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrolarında (İDT) bu hafta "Lysistrata" oyunu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ve "Edebi Barış" oyunu Üsküdar Tekel Sahnesi'nde yarın prömiyer yapacak. 1-5 Ekim'de "İki Kişilik Hırgür" oyunu Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, 1- 3 Ekim'de "Uçurtmanın Kuyruğu" Üsküdar Stüdyo Sahne'de, "Bir Nefes Dede Korkut" ise 4, 5 Ekim'de Üsküdar Stüdyo Sahne'de beğeniye sunulacak.

KONSERLER

İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu 2024-2025 sezonu, 5 Ekim'de CRR Senfoni Orkestrası'nın vereceği konserle açılıyor. 6 Ekim'de de desteci ve orkestra şefi Betin Güneş yönetimindeki Turkish Chamber Orchestra & Choir, Broadway müzikallerinden Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart ve Giuseppe Verdi'nin sevilen eserlerine uzanan bir repertuvarla CRR sahnesinde olacak.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında klasik Türk müziğinin unutulmaz bestekarlarına saygı duruşu niteliğinde "Sultan Bestekarlar" konseri, ücretsiz olarak 3 Ekim akşamı Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında "6. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" de yarın başlayacak. Festivalde yarın İranlı sanatçı Alireza Ghorbani, 2 Ekim'de opera sanatçısı Ekaterina Shelehova müzikseverlerle buluşacak. Festivalin son günü 3 Ekim'de ise Oktay Kaynarca, Elif Buse Doğan ve Yavuz Bingöl aynı sahneyi paylaşacak.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında ayrıca Çin'in prestijli sanat topluluğu China Oriental Performing Arts Group, saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda sahne alacak. Festival çerçevesinde Bagjan Oktabr "Ruh Terapisi" konseriyle 3 Ekim'de AKM'de olacak.

"Empty Note" şarkısıyla ün kazanan Margaux Sauve ve Louis-Etienne Santais'den oluşan dream pop grubu Ghostly Kisses, 3 Ekim akşamı Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak.

"İstanbul Japan Weeks 2024" etkinliklerini çerçevesinde, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ile Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle, 3 Ekim'de "Japonya-Türkiye Diplomatik İlişkileri 100. Yıl Piyano Konseri", Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda dinleyicisiyle buluşacak.

Berlin Deutsches Senfoni Orkestrası konseri de 5 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek. Orkestrayı Robin Ticcati yönetecek. Keman virtüözü Isabelle Faust, Ludwig van Beethoven'ın Keman Konçertosu'nu seslendirecek. Konserin ikinci yarısında ise Jean Sibelius'un 2. Senfonisi icra edilecek.

Şehrin Caz Hali mottosuyla bu yıl 34.'sü düzenlenen Akbank Caz Festivali ise 13 Ekim'e kadar İstanbul'un 10 farklı bölgesinde, 20 farklı mekanda cazın farklı tonlarını, klasik ve modern yorumlarını sanatseverlerle buluşturuyor.

SEMPOZYUMLAR VE FUARLAR

Salt, 7 Ekim'de kutlanacak Dünya Mimarlık Günü kapsamında konuşma, gösterim, sohbet ve kent yürüyüşünden oluşan bir dizi program düzenliyor. Herkese açık ve ücretsiz program, 9 Ekim'de Salt Galata'da mimar ve akademisyen Esra Sert'in "İstanbul Kıyılarının Metabolizmasına Bakmak: Dolgu Alanlarının Kentsel Politik Ekolojisi" başlıklı konuşmasıyla başlayacak.

CRAFT İSTANBUL 5.Uluslararası Tasarım Fuarı, 2-6 Ekim 2024 arasında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde misafirlerini ağırlayacak.

İtalyan Kültür Merkezinin bu yıl ilk kez İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği "15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu", 4 Ekim'de başlayacak. "Antik Anadolu'da Betimlemeler ve Törenler: Mekanlar, Anıtlar, İmgeler" ana başlığıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, Arslantepe, Hierapolis, Karkamış, Kültepe, Uşaklı Höyük, Porsuk-Zeyve Höyük, Hattuşa, Tripolis ve Tokalı Kilisesi gibi önemli arkeolojik alanlarda faaliyet gösteren arkeologlar konuşmacı olarak yer alacak.

ArtWeeks İstanbul'un 10. edisyonu Bilgili Holding ev sahipliğinde, 1-14 Ekim arasında zengin bir sanat seçkisiyle sanatseverlerle buluşuyor.

6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali de 3-6 Ekim arasında bu yıl dünyanın dört bir yanından seçilen filmleri ve 14 Filistinli yönetmeni 3-6 Ekim tarihlerinde İstanbul'da ağırlayacak.

SERGİLER

Hattat Mustafa Halim Özyazıcı'nın kitap kapak yazılarının yer aldığı "Zevk-i Selim Hatt-ı Halim" sergisi, Rami Kütüphanesi'nde 1 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Yapımcı ve senarist Türker İnanoğlu anısına hazırlanan "Bay Sinema-Türker İnanoğlu" sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde 29 Aralık'a kadar izleyicileri bekliyor.

Heykeltıraş Korkut Sönmez'in 3. kişisel sergisi "Dönüş Bileti", Kurşunlu Han'da bulunan ArtHan Galeri'de 19 Ekim'e kadar açık olacak.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi ve Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi, 31 Aralık'a kadar AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak. "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" de ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılan sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan ve dünya çapında büyük ilgi gören "Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi ilk defa Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 26 Ekim'e kadar Grand Pera Tarihi Bina'da görülebilecek sergi, izleyicileri Frida Kahlo'nun içsel dünyasında sanatsal bir yolculuğa çıkaracak.

Eserlerinde dataları piksellere işleyen ve farklı sanat eserleri ortaya koyan yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un yeni projesi "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" da festival kapsamında AKM Büyük Tiyatro Fuaye Alanı'nda sergileniyor.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" da Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 23 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Magnum Photos ve İBB'nin, Magnum'un 77. yılına özel hazırladığı Bulgur Palas'ta sanatseverleri ağırlayan "Magnum İstanbul'da" sergisi, 30 Ekim'e kadar uzatıldı.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında açtığı "Hesaplar ve Tesadüfler" ile "Vera Molnar'ın İzinde" sergileri de 26 Ocak 2025'e kadar görülebilir.

Koleksiyoner Mustafa Taviloğlu'nun 50 yılı aşkın süredir biriktirdiği eserlerden oluşan koleksiyonları da 15 Aralık'a kadar Artİstanbul Feshane, Galeri Eyüpsultan, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Sanat Müzesi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mecidiyeköy Likör Fabrikası ve Müze Gazhane'de ücretsiz ziyarete açık olacak.

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden ele alan "Tasarımcının Notu" sergisi, Salt Beyoğlu'nda 2 Şubat 2025'e kadar gezilebilecek.