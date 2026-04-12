Artvin’de boğa güreşleri sezonu açıldı: Sarıgöl’de nefes kesen mücadele

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde düzenlenen etkinlikle boğa güreşleri sezonu resmen açıldı. Yusufeli Sarıgöl Spor Kulübü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen 31’inci buluşma, yoğun katılımla dikkat çekti.

104 BOĞA ARENAYA ÇIKTI

Artvin’in yanı sıra Rize ve Erzurum’dan gelen üreticilerin katılımıyla toplam 104 boğa, farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti. Baş, başaltı, orta ve deste gibi 7 ayrı kategoride yapılan güreşler izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

TRİBÜNLER DOLDU, İLGİ YOĞUN OLDU

Soğuk havaya rağmen yaklaşık 10 bin kişi müsabakaları takip etti. Tribünleri dolduran vatandaşlar, boğaların karşılaşmalarını büyük bir ilgiyle izlerken, yer bulamayanlar kurulan çadırlardan etkinliği takip etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Organizasyonda dereceye giren boğa sahiplerine toplamda 500 bin TL ödül dağıtıldı. Baş boğa sahibine ise 100 bin TL ödül verildi. Şampiyonluklar ise horonlar eşliğinde kutlandı.

ÖZENLİ HAZIRLIK SÜRECİ

Güreşler öncesinde boğaların özel bir hazırlık sürecinden geçtiği belirtildi. Pekmez, arpa, yumurta ve mısır gibi özel besinlerle beslenen boğalar kondisyon çalışmalarıyla arenaya hazırlandı. Ayrıca sağlık kontrolleri ve boynuz törpüleme işlemleri de gerçekleştirildi.