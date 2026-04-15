Hollywood’da dev birleşmeye sanatçılar tepkili

Aralarında Emma Thompson, Mark Ruffalo, Javier Bardem ve Denis Villeneuve gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 1400’ü aşkın sektör temsilcisi, yayımladıkları açık mektupla söz konusu birleşmeye “net bir şekilde karşı” olduklarını duyurdu.

"REKABET AZALACAK, SEÇENEKLER DARALACAK"

Sanatçılar, birleşmenin medya sektöründe güç yoğunlaşmasını artıracağını ve rekabet ortamını zayıflatacağını savundu. Açıklamada, bu durumun hem içerik üreticileri hem de izleyiciler açısından olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çekildi.

Mektupta ayrıca, olası birleşmenin daha az istihdam, artan maliyetler ve sınırlı içerik çeşitliliği gibi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Sektörün halihazırda ciddi ekonomik ve yapısal baskılar altında olduğu da ifade edildi.

"KAMU YARARI DEĞİL, DAR ÇIKARLAR GÖZETİLİYOR"

İmzacıların açıklamasında, birleşmeye verilen desteğin kamu yararından çok belirli güçlü aktörlerin çıkarlarını öncelediği yönünde endişeler dile getirildi. Bu durumun, sektörün bağımsızlığına ve yaratıcı çeşitliliğine zarar verebileceği uyarısı yapıldı.

ŞİRKETTEN YANIT: "FIRSATLAR ARTACAK"

Öte yandan Paramount Skydance cephesinden yapılan açıklamada, birleşmenin içerik üretimini artıracağı ve sektör çalışanlarına yeni fırsatlar sunacağı savunuldu. Şirket, her yıl en az 30 yüksek kaliteli filmi izleyiciyle buluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ

Uzun süredir gündemde olan birleşme süreci, 28 Şubat’ta Paramount Skydance’ın Warner Bros. Discovery’yi satın almak üzere kesin anlaşmaya vardığını duyurmasıyla yeni bir aşamaya taşınmıştı. Ancak sektördeki muhalefet, bu dev anlaşmanın geleceğine ilişkin tartışmaları daha da alevlendirmiş durumda.

111 MİLYAR DOLARLIK BİRLEŞME

Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi (WBD) hisse başına 31 dolar nakit ve yaklaşık 110-111 milyar dolar toplam değerle satın almak üzere kesin bir anlaşma başlattı. Şubat 2026'da duyurulan bu devasa birleşme, Netflix'in teklifini geride bırakarak WBD'nin stüdyo, yayın ve içerik birimlerini Paramount çatısı altında bir araya getirmeyi hedefliyor.