Bayburt'ta çocuklar, geleneksel oyunlarla eğlendi

29. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Bayburt'a gelen Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Oyun Tırı, çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gördü. Çocuklar, geleneksel Türk oyunlarıyla tanışarak çeşitli oyunlar oynadı.

ÇOCUKLAR, BİR ÇOK GELENEKSEL OYUNLA EĞLENDİ

Yeni Şehir Parkı'nda kurulan oyun alanlarında mangala, on iki taş, mas güreşi, aşık atma, kale ve çemberbaz gibi oyunlar yer aldı. Ayrıca çuval yarışı, yüz boyama ve parkur etkinlikleriyle çocuklar doyasıya eğlendi. Aileler de çocukların neşesine ortak oldu ve keyifli anlar yaşandı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Oyun Tırı, bugün saat 15.00'ten itibaren yeniden çocuklar için etkinliklere ev sahipliği yapacak.