AA 'Yılın Kareleri' oylaması sonuçlandı

Anadolu Ajansı tarafından;, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen “Yılın Kareleri” oylaması tamamlandı. AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılı boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan karelerinden oluşan seçkide 6 kategoride toplam 112 fotoğraf yer aldı.

Bu yılki oylamada 2 milyon 257 bin 708 oy kullanıldı.

BİRİNCİ SEÇİLEN FOTOĞRAFLAR

Haber kategorisinde Mustafa Hatipoğlu’nun “Göklerin Fatihi” adlı karesi birinci oldu. Fotoğrafta, İncirlik’teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki 101’inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığına ait tanker uçağın F-16 ve F-4E/2020 Phantom savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yaptığı an yer aldı.

Günlük Hayat kategorisinde, Ömer Taha Çetin’in “Ay Seferi” isimli fotoğrafı en fazla oyu aldı. İstanbul semalarında beliren yarım ay ile bir uçağın aynı karede buluştuğu an dikkat çekti.

Bu yıl özel kategorilerden biri olan “Gazze: Açlık” başlığında, Ali Jadallah’ın çektiği fotoğraf birinci seçildi. Karede, Gazze Şeridi’nde abluka ve saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere yönelik yemek dağıtımı sırasında oluşan yoğunluk yansıtıldı.

Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde, Berkan Çetin’in “İlk seferinde” adlı fotoğrafı öne çıktı. 1 Eylül’de denize açılan Egeli balıkçıların sardalya bereketiyle limana dönüşü ve balıkları bekleyen kediler aynı karede buluştu.

Portre kategorisinde, Dilara İrem Sancar’ın “Sudan Çerçeve” adlı çalışması birinci oldu. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla objektife poz veren 11 yaşındaki Serenay Tuğçe Gülöksüz’ün portresi en fazla oyu aldı.

Spor kategorisinde ise Esra Bilgin’in “Alperen” isimli karesi zirveye yerleşti. Fotoğrafta, Yunanistan ile Türkiye arasında oynanan FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Kostas Papanikolaou ile milli oyuncu Alperen Şengün’ün mücadelesi yer aldı.

KARAGÖZ: "ORTAK HAFIZAYA BIRAKILAN BİR ARŞİV"

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, 2012’den bu yana düzenlenen “Yılın Kareleri” oylamasının insanlığın ortak hafızasına bırakılan önemli bir arşiv niteliği taşıdığını söyledi.

AA’nın yalnızca habercilikte değil, uluslararası ölçekte görsel üretim kapasitesiyle de güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Karagöz, fotoğraf, video ve infografik alanında her geçen gün daha rekabetçi bir yapıya ulaştıklarını ifade etti.

En son teknoloji ekipmanlar ve sahadaki deneyimli ekipler sayesinde dünyanın dört bir yanında tarihe tanıklık eden anların kayıt altına alındığını belirten Karagöz, bu yıl da çatışmalardan diplomasiye, doğal yaşamdan spora kadar pek çok çarpıcı ana tanıklık edildiğini dile getirdi.

"ZOR ŞARTLARDA BÜYÜK GAZETECİLİK"

Karagöz, bu yıl oylamaya iki özel kategori eklendiğini hatırlatarak özellikle “Gazze: Açlık” kategorisindeki fotoğrafların, zor şartlar altında görev yapan foto muhabirlerinin gazetecilik sorumluluğunu ve özverisini ortaya koyduğunu söyledi.

Portre kategorisinin ise farklı coğrafyalardan insan hikâyelerini güçlü bir anlatımla yansıttığını belirten Karagöz, oylamaya katılan ve ödül alan tüm foto muhabirlerini, editörleri ve emeği geçenleri tebrik etti.

Anadolu Ajansı’nın görsel habercilik alanındaki uluslararası rekabet gücünü artırma ve güçlü bir görsel miras bırakma kararlılığının süreceğini sözlerine ekledi.