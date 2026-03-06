Elazığ'da üniversiteli kızlar, yurtta yöresel lezzetleri öğreniyor

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından üniversite eğitimi için Elazığ’a gelen öğrencilerin bir bölümü, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında barınıyor. Yurtlarda düzenlenen kurs ve etkinliklerle öğrenciler, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu’nda Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen “Ninemin Tarifleri” etkinlikleri kapsamında öğrencilere Elazığ’ın yöresel mutfağı tanıtılıyor.

GELENEKSEL TARİFLER UYGULAMALI ÖĞRETİLİYOR

Etkinliklerde öğrenciler, önce yöresel yemeklerin yapımına ilişkin teorik bilgiler alıyor, ardından uygulamalı eğitimle mutfağa giriyor. Program kapsamında sırın, tas ekmeği, güllaç, ramazan şerbeti, Harput köfte ve gömbe gibi Elazığ’a özgü lezzetler hazırlanıyor.

Geleneksel kıyafetler de giyen öğrenciler, etkinlik sırasında kentin kültürel atmosferini yakından deneyimleme imkânı buluyor.

"YURTTA SADECE BARINMIYORUZ"

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kübra Demirgüç, etkinliklerin kendileri için oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Ninemin Tarifleri kapsamında Elazığ’ın yöresel yemeklerini öğreniyoruz. Bugün sırın yaptık. Daha önce yemiştim ama nasıl yapıldığını burada öğrendim. Yurtta kalırken yeni şeyler öğrenmek beni mutlu ediyor. Burada sadece barınmıyoruz; kurslarda çok güzel eğitimler alıyor ve yeni arkadaşlıklar kuruyoruz.

"HER YEMEĞİN AYRI BİR HİKAYESİ VAR"

Fırat Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi İrem Soybural da yurtta birçok kültürel ve sportif etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Burası adeta bir yuva gibi. Yaptığımız her yemeğin ayrı bir hikayesi var ve bu etkinlikler sayesinde yöresel yemekleri öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİN KÜLTÜRÜNE DAHA KOLAY UYUM SAĞLIYORUM"

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Beyza Boru ise ailesinden uzakta geçirdiği ramazan ayında yurttaki etkinliklerin sıcak bir aile ortamı oluşturduğunu dile getirdi:

Yurtta öğrendiğimiz tarifler sayesinde hem güzel vakit geçiriyoruz hem de bulunduğumuz şehrin kültürünü tanıyoruz. Bugün yaptığımız sırın hem çok lezzetliydi hem de yapımı oldukça kolaydı.

AMAÇ, KÜLTÜREL MİRASI YAŞATMAK

Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu Eğitim Sorumlusu Dilara Arıkanoğlu da öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen çeşitli faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren etkinlikler planladıklarını belirten Arıkanoğlu, “Öğrencilerimize geleneksel lezzetlerimizi tanıtıyoruz. Amacımız gençlerimizin hem akademik hem de kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamak. Ramazan boyunca Elazığ’ın yöresel yemeklerini öğrencilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.