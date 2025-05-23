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Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiao Salgado, 81 yaşında vefat etti

Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiao Salgado, 81 yaşında vefat etti Dünyaca ünlü Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiao Salgado, hayata veda etti. Salgado doğanın ve insanların öykülerini eserlerine yansıtan çalışmalara imza attı.