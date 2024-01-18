Buz tutan Çıldır Gölü, tatilcilerin eğlence mekanı oldu Kış mevsimi etkilerini göstermeye devam ederken her yıl olduğu gibi bu yıl da Çıldır Göl'ü buz tuttu. Kış tatili sevenlerin rotasını yeniden çizerek gittiği gölde halayların çekildiği anlar kameralara yansıdı.

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DHA

Hava sıcaklıklarının düşmesi yurt genelinde etkilerini göstermeye devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı, olumsuz şartlarına rağmen kar sevenlerin yüzünü güldürdü.

Özellikle kış tatilcileri tatil beldelerine akın etmeye başladı.

Bu beldelerden biri de Çıldır Gölü oldu.

Çıldır Gölü buz tuttu

Ardahan ve Kars sınırlarında bulunan gölün yüzeyi, her yıl dondurucu soğuklarla buz tutuyor.

Gölün en derin noktası 42 metre, çevresi ise yaklaşık 60 kilometre olan gölün yüzeyindeki buzun kalınlığı 1 metreyi buluyor.

Ziyaretçiler akın etti

Yaz kış ayrı güzellikte olan Çıldır Gölü, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.

Yerli ve yabancı yabancı turistlerin dolup taşırdığı bölgede bu sene de eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Çeşitli aktivitelerle eğleniyorlar

Gölün buz tutan yüzeyinde, buz pateni, atlı kızak ve Eskimo usulü balık avlanıyor.

Göl üzerinde yakılan semaver de tatilin en keyif veren anlarından biri oldu.

Kıyı restoranlarda bölgenin meşhur balıklarını tadan tatilciler gün boyu eğlenmeyi sürdürüyor.

Bölgeye has halaylarla günü noktalayan ziyaretçilerin keyfine diyecek yok...

Kışın ziyaretçi sayısı yoğunlaşıyor

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere atlı kızakları ile hizmet veren Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Ercan Taşdemir, "Yaz ve kış Çıldır Gölü'ne rağbet var. Ama kışın gölün yüzeyi tamamen donması daha cazip hale geldiği için bu mevsimde ziyaretçi sayısı daha çok oluyor. Biz burada atlı kızaklarla gelen misafirlere hizmet vermekteyiz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)