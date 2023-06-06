Çankırı'da 28 milyon yıllık dev gergedan fosiline ait yeni kemikler bulundu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA) yürütülen "Müze Araştırma Projesi" kapsamında yapılan kazıda, 28 milyon yıllık olduğu değerlendirilen dev gergedan fosiline ait yeni parçalar bulundu.

AA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2014'te bir vatandaşın kemik parçaları bulmasının ardından 2015'te başlayan kazı çalışmaları, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında devam ediyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi uzmanlarınca 2015'ten itibaren aralıklarla yapılan kazıların bu yılki saha çalışmaları tamamlandı.

MTA Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi Omurgalı Paleontolojisi Ekip Şefi Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Neşe Oyal, bu yılki kazılarda yeni fosil parçaları bulduklarını söyledi.

Bölgede daha önce yaklaşık 28 milyon yıllık olduğu değerlendirilen dev gergedan fosili bulunduğunu hatırlatan Oyal,

"Büyük önem taşımaktadır"

"Gelmiş geçmiş en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosillerinin Anadolu'da bulunması, göç yollarının ve yayılım alanlarının tespiti açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Oyal şöyle devam etti;

"28 milyon yaşında"