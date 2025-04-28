Demi Moore, kendinden emin: Oscar'ı mutlaka kazanacağım

Time tarafından 2025’in en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Demi Moore, derginin düzenlediği etkinlikte Oscar kazanamaması hakkındaki soruları yanıtladı.

Ünlü oyuncu şöyle konuştu;

"HAYAL KIRIKLIĞI VAR"

“Kazanacağım tahmin ediliyordu ve bu yüzden elbette hayal kırıklığı var ama bir gün mutlaka kazanacağım.”

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

"Benim için umut besleyen herkesten özür dilerim. Çünkü benim yaşadığımdan bile daha büyük hissettiren kolektif hayal kırıklığı hissettim. Açıkçası buradan çıkarılacak mesaj, yapılacak daha çok işim olduğudur.”