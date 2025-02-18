Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

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Avrupa'nın önde gelen film festivallerinden, Berlinale olarak da bilinen "Berlin Uluslararası Film Festivali", Almanya'nın Berlin şehrinde 23 Şubat'a kadar izleyiciyle buluşacak.

Belgesel filmlere yer verilen Big Sky Belgesel Film Festivali Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Missoula kentinde 23 Şubat'a kadar devam edecek.

Afrika'nın önemli sinema etkinliği Panafrikan Sinema ve Televizyon Festivali (FESPACO), 22 Şubat'ta Burkina Faso'da başlayacak.

SANAT FUARLARI

Çağdaş sanat eserlerine yer verilen LA Art Show, 19 Şubat'ta ABD'nin Los Angeles kentinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çağdaş ve modern sanatçıların, resim, heykel, fotoğraf, obje ve enstalasyon eserlerinin yer aldığı Art Karlsruhe 20 Şubat'ta Almanya'nın Karlsruhe şehrinde izleyiciyle buluşacak.

Avusturalya, Yeni Zelanda ve Güney Doğu Asya'dan sanatçıların eserlerinin sergilendiği, söyleşi, atölye ve canlı performansların yapıldığı Melbourne Sanat Fuarı, Avustralya'nın Melbourne şehrinde 20 Şubat'ta başlayacak.

Uluslararası sanat dünyasını Afrika'da buluşturmayı hedefleyen Investec Cape Town Sanat Fuarı başlıyor. Fuar 12. edisyonunda, sanatın kışkırtma, bozma ve etkileşim gücünü ele alan "Oyun" temasıyla 21 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

KONSERLER

İngiliz sanatçı Sting, 21 Şubat'ta Şili'nin başkenti Santiago'da Movistar Arena'da sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Progresif rock ve metal grubu Dream Theather, ABD'nin Arizona kentindeki Arizona Financial Theatre'da, Gipsy Kings ise New Orleans kentinde yarın konser verecek.

Gracie Abrams, bugün Hollanda'nın Amsterdam, 19 Şubat'ta Almanya'nın Hamburg şehrinde, 21 Şubat'ta Düsseldorf, 22 Şubat'ta ise Berlin'de hayranlarıyla buluşacak.

Rock müzik grubu Pantera yarın İskoçya'nın Brüksel, 19 Şubat'ta İngiltere'nin Leeds kentinde konser verecek Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, yapımcı Lenny Kravitz, 22 Şubat'ta Fransa'nın Lyon şehrinde performans sergileyecek.

Güney Koreli müzik grubu Ateez yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de, 22 Şubat'ta ise Fransa'nın başkenti Paris'te sahne alacak.

ABD'li şarkıcı Cyndi Lauper 21 Şubat'ta Polonya'nın Lodz, 23 Şubat'ta Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde konser verecek.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Yönetmenliğini Oz Perkins'in yaptığı, Theo James, Elijah Wood, Tatiana Maslany, Adam Scott ve Rohan Campbell'in rol aldığı korku filmi The Monkey, 21 Şubat'ta ABD'de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Yönetmen koltuğunda Martin Campbell'in oturduğu, Simon Uttley, Paul Andrew Williams ve Matthew Orton'un kaleme aldığı ve Daisy Ridley, Taz Skylar ve Clive Owen'ın başrolleri paylaştığı Cleaner ile Jon Gunn'un yönetmenliğini üstlendiği Jacob Laval'in başrolde yer aldığı dram filmi The Unbreakable Boy vizyona girecek.

Noah Pritzker'ın yazıp, yönettiği kara komedi Men of Divorce ve Angelina Jolie'nin yönettiği belgesel türündeki UnBroken da 21 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.