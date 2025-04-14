Edirne'deki silah teknolojisi sergisi silahların binlerce yıllık gelişimini yansıtıyor

AA

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki silah teknolojisi sergisini gezenler, silahların binlerce yıllık gelişimini görebiliyor.

Edirne Müzesi Müdürlüğü'nün ateşli ve ateşsiz silahlar koleksiyonunda bulunan farklı dönemlere ait sapan taşları, el baltaları, ok uçları, teberler, kılıçlar, tabanca ve silahlardan oluşan sergi, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Sergide MÖ 6500 yılından başlayıp, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silah teknolojisinin yaşadığı dönüşüm kronolojik olarak 9 farklı bölümde yansıtılıyor.

Silah teknolojisinin gelişimini gösteren sergide, 89 eserden 81'i ilk kez ziyarete açıldı.

Edirne Müze Müdürü Şahan Kırçın, geniş kapsamlı bir sergiyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kırçın, ziyaretçilerin sergide sadece silahları değil, eserlerin üzerindeki motiflerle yapıldıkları dönemin sanatını da görme fırsatı elde ettiğini dile getirdi.

Silah tarihinin anlatıldığı serginin ilgi gördüğünü belirten Kırçın, şöyle dedi:

"81 ESER İLK KEZ SERGİLENİYOR"

"9 vitrinimizde 89 eser teşhir ediyoruz. Bu eserlerden 81'i ilk kez sergileniyor. Kronolojik bir sıralama yaparak MÖ 6500'den başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silahların gelişimini ve izlerini yansıtmaya çalıştık."

Ziyaretçilerin, vitrinlerin yanında bulunan bilgilendirme panolarından detaylı bilgilere ulaşabildiğini anlatan Kırçın, şunları kaydetti:

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