Eğlenceli bir hafta sonu için güzel fırsat: C Takımı vizyona girdi Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı her dakikası sizi kahkahaya boğacak C Takımı filmi seyirci ile buluştu.

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ensonhaber.com

Sinema severlere müjde...

Hafta sonu için plan derdine düşenler, 'şöyle bir film izlesek' deyip izleyecek film bulamayanlar bu haber size...

C Takımı Seyirciyle buluştu

Beyaz perde son dönemlerin en iddialı komedi yapımlarından biriyle buluştu: C Takımı!

Arkadaşlarının intikamını almaya çalıştıkça daha da batan bir grubun başından geçenlerin anlatıldığı ve fragmanı 20 milyon izlenmeye ulaşan C Takımı, artık vizyonda.

Fragmanı 20 milyon izlenmeyi gördü

İlk dakikasından son dakikasına kadar izleyiciyi kahkahaya boğacak film, daha fragman verileriyle gişe başarısına göz kırptı.

Lisede notları düşük olanların toplandığı C sınıfında okurken tanışan 6 arkadaşın 30 yıl sonra bile devam eden dostlukları ve aynı hızla devam eden başlarını belaya sokma becerilerini konu alan film tam bir yıldızlar geçidi.

Zengin oyuncu kadrosu

Filmin başrollerinde; Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Turgay Tanülkü yer alıyor. Abdül Süsler, Billur Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım, Dilara Üçüncüoğlu, Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum, Yasemin Sümer ve Öykü Uslu’nun da oyuncu kadrosunda olduğu filmde; Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver, Aşkım Kapışmak, Cansu Canan Özgen ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Tüm Türkiye ve KKTC'de vizyonda

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı bu eğlenceli film Tüm Türkiye ve KKTC'de izleyici ile buluştu.

Siz de güzel bir hafta sonu geçirmek için en yakın sinemada rezervasyon yapabilirsiniz.