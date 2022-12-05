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Elton John ülkesi İngiltere'de veda konseri düzenleyecek

Elton John ülkesi İngiltere'de veda konseri düzenleyecek

İngiliz şarkıcı Elton John, müzik kariyerini noktalıyor. Buna göre, ünlü şarkıcı son konserini ülkesi olan İngiltere'de verecek.