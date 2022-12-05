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    Elton John ülkesi İngiltere'de veda konseri düzenleyecek

    İngiliz şarkıcı Elton John, müzik kariyerini noktalıyor. Buna göre, ünlü şarkıcı son konserini ülkesi olan İngiltere'de verecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:49
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    Elton John ülkesi İngiltere'de veda konseri düzenleyecek

    Daha önce müzik kariyerini nokyalayacağını söyleyen Elton John, gelecek haziran ayında ülkesi İngiltere'de veda konseri yapacağını açıkladı.

    Sir unvanlı İngiliz şarkıcı Elton John, müzik kariyerini tamamlamak üzere çıktığı dünya turnesinde, gelecek yıl dünyaca ünlü müzik festivali Glastonbury'de sahne alacak.

    Meşhur Piramit Sahne'ye çıkacağı öğrenilen 75 yaşındaki müzisyen, kariyerinde 50. yılını doldururken, İngiltere'deki son konserine çıkmış olacak.

    John'un veda konseri, 25 Haziran'da gerçekleşecek. Sanatçı, son ABD turnesini geçen ay tamamladı.

    Elton John ülkesi İngiltere de veda konseri düzenleyecek #1

    Konser haziranda

    Konser dijital platform üzerinden de yayınlandı. Glastonbury, John'un İngiltere'deki final konserine sahne olacak. 2023 Glastonbury Müzik Festivali, 21-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak.


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