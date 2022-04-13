Engelsiz Filmler Festivali 10'uncu yaşını kutluyor

Bu yıl 10. yaşını kutlayan Engelsiz Filmler Festivali, 17-23 Ekim'de erişilebilir ve çevrim içi olarak sinemaseverlerle buluşacak

Kısa film kültürünü yaygınlaştırmak ve kısa film yapanlara daha fazla ifade alanı açmak hedefiyle düzenlenen Kısa Film Yarışmasının ikincisi de festival kapsamında gerçekleşecek.

AA'da yer alan habere göre; Puruli Kültür Sanat tarafından 2013'ten itibaren gerçekleştirilen festivalde bugüne kadar Türkiye ve dünyadan 316 film gösterimi ve 118 yan etkinlik gerçekleştirildi.

İzleyici yoğunluğu

Programda yer alan tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı alt yazı ile sinemaseverlerle buluşturan festival, 180 binden fazla izleyiciye ulaştı.