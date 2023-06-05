Erzurum'da bulunan Taş Baba Heykeli müzede sergilenecek Erzurum'da 3 yıl önce bulunan Taş Baba Heykeli, restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla açılış için gün sayan Erzurum Müzesi'ne yerleştirildi.

AA

Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Ormanlı Mahallesi'ne 3 yıl önce tarihi taş heykel bulunduğu ihbarı üzerine giden Erzurum Müzesi Müdürü ve arkeolog Hüsnü Genç ile akademisyenler, vatandaşların bulduğu taşı kente getirip, koruma altına aldı.

Akademisyen ve arkeologlar, yaptıkları inceleme ve araştırmalarda "Taş Baba" denilen heykelin, geçmişte Orta Asya'da vefat eden büyük devlet adamları için yapıldığını tespit etti.

Restorasyon çalışması başlatıldı

Elinde kase tutan, belinde sıralı 4 kemer olan taş baba heykelinin görevlilerce bakım, restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı.

Müzede sergilenecek

Yüz kısmı, elleri ve kemerinde işlemeli motifler bulunan, 1 metre 23 santimetre uzunluğunda, 47 santimetre genişliğindeki heykel, yaz döneminde açılması planlanan Erzurum Müzesi'nde yerini aldı.