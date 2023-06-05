Erzurum'da bulunan Taş Baba Heykeli müzede sergilenecek

AA
Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Ormanlı Mahallesi'ne 3 yıl önce tarihi taş heykel bulunduğu ihbarı üzerine giden Erzurum Müzesi Müdürü ve arkeolog Hüsnü Genç ile akademisyenler, vatandaşların bulduğu taşı kente getirip, koruma altına aldı.
Akademisyen ve arkeologlar, yaptıkları inceleme ve araştırmalarda "Taş Baba" denilen heykelin, geçmişte Orta Asya'da vefat eden büyük devlet adamları için yapıldığını tespit etti.
Restorasyon çalışması başlatıldı
Elinde kase tutan, belinde sıralı 4 kemer olan taş baba heykelinin görevlilerce bakım, restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı.
Müzede sergilenecek
Yüz kısmı, elleri ve kemerinde işlemeli motifler bulunan, 1 metre 23 santimetre uzunluğunda, 47 santimetre genişliğindeki heykel, yaz döneminde açılması planlanan Erzurum Müzesi'nde yerini aldı.