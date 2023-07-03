Erzurum'da milyonlarca yıllık fosiller sergilenecek Erzurum'da, Türkiye'nin dört bir yanından 60 yılda toplanan 250 bin birey ile 10 bin türden oluşan koleksiyonun yer aldığı ve bilimsel araştırmaların yapıldığı Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, açılış için gün sayıyor.

AA

Atatürk Üniversitesince Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, kurulumu tamamlanma aşamasında olan müzenin yaz döneminde açılması planlanıyor.

Müzede, Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 60 yılda toplanan 250 bin birey, 10 bin türden oluşan koleksiyon özenle muhafaza ediliyor.

Dev mamut, dinozor ve balina replika koleksiyonlarının yanı sıra çok sayıda türden oluşan bitki, böcek, memeli hayvan, sürüngen, balık ve milyonlarca yıl öncesine ait fosilin bulunduğu müzede, üniversitenin öz kaynağı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın destekleriyle üst düzey bilimsel araştırmaların yapılması, biyoçeşitliliğin korunması ve eğitim anlamında topluma katkı sunulması hedefleniyor.

Yaşayan türler grubu

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin, hortumlu böcekler, "Curculionidae" familyası üzerinde tür çeşitliliği ve taksonomik (sınıflandırma) araştırmalar yürüttüğünü belirterek, yurtta bu gruba ait yaşayan türlerin teşhisi, yeni türlerin isimlendirilmesi ve bunların ekosistemdeki rollerini araştırdığını söyledi.

Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Kurucu Müdürü Gültekin, Araştırma Merkezi ile müzeyi birlikte işlev sürdürecek şekilde tasarladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

60 yıllık koleksiyon

"Doğu Anadolu, Türkiye ve komşu ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası işbirliğiyle ülkemize ait bilimsel materyalleri, Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu 60 yıllık koleksiyonları bir araya getirip modernize ettik.