İngiliz filozof ve yazar Francis Bacon'ın portresine rekor fiyat

İngiliz çağdaş sanat akımının en ünlü temsilcilerinden ressam ve düşünür Francis Bacon'ın portrelerinden biri, rekor fiyata alıcı buldu. Portre açık artırmada 52.8 milyon dolara satıldı.

İngiliz çağdaş sanat akımının en ünlü temsilcilerinden ressam ve düşünür Francis Bacon'ın yakın arkadaşı, ressam Lucian Freud'u resmettiği eseri 52.8 milyon dolara alıcı buldu.

Bacon'ın yakın arkadaşı, ressam Lucian Freud'u resmettiği eseri 52.8 milyon dolara alıcı buldu.

Özel bir koleksiyonda bulundu

Portrenin Bacon tarafından tercih edilen büyük bir üçlemenin merkez parçası olduğu belirtilirken, üçleme portrelerin diğer iki parçasından birisinin Kudüs’te bir müzede; diğerinin ise özel bir koleksiyonda bulunduğu kaydedildi.