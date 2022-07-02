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    İngiliz filozof ve yazar Francis Bacon'ın portresine rekor fiyat

    İngiliz çağdaş sanat akımının en ünlü temsilcilerinden ressam ve düşünür Francis Bacon'ın portrelerinden biri, rekor fiyata alıcı buldu. Portre açık artırmada 52.8 milyon dolara satıldı.
    • 02.07.2022 - 10:53
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    İngiliz filozof ve yazar Francis Bacon'ın portresine rekor fiyat

    İngiliz çağdaş sanat akımının en ünlü temsilcilerinden ressam ve düşünür Francis Bacon'ın yakın arkadaşı, ressam Lucian Freud'u resmettiği eseri 52.8 milyon dolara alıcı buldu.

    Bacon'ın yakın arkadaşı, ressam Lucian Freud'u resmettiği eseri 52.8 milyon dolara alıcı buldu.

    İngiliz filozof ve yazar Francis Bacon ın portresine rekor fiyat #1

    Özel bir koleksiyonda bulundu

    Portrenin Bacon tarafından tercih edilen büyük bir üçlemenin merkez parçası olduğu belirtilirken, üçleme portrelerin diğer iki parçasından birisinin Kudüs’te bir müzede; diğerinin ise özel bir koleksiyonda bulunduğu kaydedildi.

     


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