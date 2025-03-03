İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıyı anlatan belgesele Oscar ödülü

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İsrailli ve Filistinli sinemacıların ortak çalışması olan No Other Land (Başka Toprak Yok), Batı Şeria'nın güney ucundaki Mesafir Yatta'da geçiyor. Filistinli aktivist Basel Adra'nın, İsrail ordusunun askeri eğitim bölgesi oluşturmak amacıyla başlattığı yıkımı, canı pahasına belgeleme çabasını anlatan film, 2019-2023 yıllarında geçen gerçek olayları aktarıyor.

Adra, tanık olduğu bu yıkımı dünyaya duyurmaya çalışırken, İsrailli gazeteci Yuval Abraham ile tanışıyor. Çatışmanın iki tarafında doğan insanları, aynı yapımda bir araya getiren belgesel ekibinde Hamdan Ballal ve Rachel Szor da bulunuyor.

İSRAİL İŞGALİ ALTINDA TOPRAKLAR

Batı Şeria, Altı Gün Savaşları olarak bilinen Arap-İsrail çatışması sonrası 1967 yılından bu yana İsrail ordusunun işgali altında bulunuyor.