İstanbul 2022'de dünyaca ünlü sanatçıları konuk etti

Yıl boyunca çok sayıda müzik, tiyatro, caz, sinema, sanat ve gençlik festivaline ev sahipliği yapan İstanbul'da, Yusuf İslam'dan Robert De Niro'ya, Nick Kave'den Tom Odell'a, Dany Brillant'tan Pink Martini'ye yıldız isimler hayranlarıyla bir araya geldi.

Çağdaş koreograf Ohad Naharin'in 28 yıl yönettiği Batsheva Ensemble, 28-29 Nisan'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı. Topluluk, "Decadance" isimli eserini yorumladı.

Fransa'da yeni akım dansın öncülerinden Maguy Marin, 1981'de sahneye koyduğu tarihten itibaren 40 yıldır dünyanın dört bir yanında sahnelediği başyapıtı May B'yi İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sundu. Sanatçının, Samuel Beckett'in metinlerinden esinlenerek tasarladığı eser, 27 Mayıs'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Robert de Niro, Türk basınıyla buluştu

Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro, 26 Haziran'da İstanbul'a geldi. Baba, Taksi Şoförü ve İrlandalı"nın da aralarında yer aldığı çok sayıda unutulmaz filmde rol alan Oscar ödüllü oyuncu, düzenlenen basın toplantısında kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Zürih Balesi'nin "Anna Karenina" gösterisi, 27-28 Haziran'da İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen gösteri için 45 dansçı ve bir opera sanatçısıyla 83 kişilik ekip Türkiye'ye geldi. Ekibe Türkiye'den 2 çocuk dansçı ile 8 yardımcı oyuncu katıldı.

Temmuz ayının konukları Tom Odell, Dianne Reeves ve Pink Martini oldu

10 yıl önce yayımlanan albümündeki "Another Love" eseriyle son dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri olan indie pop sanatçısı Tom Odell, 1 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluştu. Asıl adı Thomas Peter Odell olan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı, sevilen şarkılarını yorumladı.

Caz müziğin efsane isimleri arasında sayılan, 5 Grammy Ödülü sahibi Dianne Reeves, İKSV tarafından düzenlenen "29. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 5 Temmuz'da sahne alan sanatçı, "Spain", "Morning Has Broken", "I'm All Smiles", "I Remember", "Minuano", "Our Love Is Here To Stay", "Triste", "Cafe" ve "Nada Sera Como Antes" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.

Cazın romantik ve melankolik sesi Melody Gardot da 29. İstanbul Caz Festivali'nde konser verdi. Sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 7 Temmuz'da sahne aldı.

Nick Cave ile Dany Brilliant unutulmaz konserlere imza attı

Ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, 11 Ağustos'ta verdiği konserde sevilen şarkılarını yorumladı.

Tunus kökenli Fransız sanatçı Dany Brillant, 13 Ağustos'ta İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Usta sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserde, caz, swing, Latin ve Fransız şanson türlerini harmanladığı şarkılarını seslendirdi.

Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini verdi

ABD'li caz sanatçısı Stacey Kent, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında, 10 Ekim'de AKM'de konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, büyük turne sonrası yeniden İstanbul'a geleceğini söyledi.

AA'da yer alan habere göre; İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk konserini verdi.