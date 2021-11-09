İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 11 Kasım'da AKM'de başlayacak

Yeni modern binasıyla hizmete açılan AKM, 11-13 Kasım tarihleri arasında İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'ne kapı açacak.

Türkiye'nin tek halk müzikleri festivali olan İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ilk kez Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

'Sanat Hayattır Derneği' tarafından hazırlanan festivalin bu yılki yabancı konukları Hindi Zahra, Le Trio Joubran ve Azerin olurken, Türkiye'den de Sabahat Akkiraz, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Kubat, Şefika Kutluer sanatseverlerle buluşacak.

AÇILIŞI HİNDİ ZAHRA VE YAVUZ BİNGÖL YAPACAK

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ilk festival olma özelliğini taşıyan etkinliğin açılışını, 11 Kasım Perşembe akşamı dünyaca ünlü Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra ile Yavuz Bingöl yapacak.

Yavuz Bingöl 18.30'da sahneye çıkarken Hindi Zahra konseri 20.30'da başlayacak.

PROGRAM LİSTESİ

Festivalin ikinci gününde Filistinli Le Trio Joubran ile Şefika Kutluer sahneye çıkacak. "Sihirli flüt" lakabıyla bilinen Şefika Kutluer konseri 18.30'da başlarken konserde Kutluer'e, Bakü Yaylılar grubu ile Filistinli Bakr Khelifi'nin udu ile eşlik edecek.

Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser veren Le Trio Joubran ise AKM'de 20.30'da müzikseverlerle buluşacak.

Azerbaycan'da çok sevilen başarılı sanatçı Azerin, 13 Kasım saat 18.00'de sahne alacak.

HACI BEKTAŞ VELİ VE YUNUS EMRE'NİN ŞARKILARI YER ALACAK

Daha sonra Yavuz Bingöl'ün sanat yönetmenliğinde hazırlanan "Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş" konserinde Bingöl'ün yanı sıra Sabahat Akkiraz, Sibel Can ve Kubat aynı sahnede olacak.

Şef Eray İnal'ın yönetimindeki orkestra ile gerçekleşecek etkinlikte tematik olarak ilk kez Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin dizelerinden oluşan şarkılar seslendirilecek.

ENSTRÜMAN SERGİSİ

Festival kapsamında ayrıca AKM fuayesinde Anadolu'nun müzik dünyasına armağan ettiği enstrümanların yer aldığı bir sergi ve bu sergi kapsamında bağlama yapım atölyesi ve panel gerçekleştirilecek.