İzmir'de salgın sürecinde müzik yeteneğini geliştirdi, birinciliği kaptı

AA

İzmir'de yaşayan 15 yaşındaki Efe Öksüz, 8 yaşındayken babasının kendisine aldığı org sayesinde müzikle tanıştı ve yaklaşık 6 ay boyunca aldığı derslere ara verdi.

Salgın sürecinde yeniden müziğe başladığını ifade eden Öksüz, "Altıncı sınıfta pandemi döneminde eve kapandığımız için çok sıkılmıştım, yatağımın altında org vardı. İnternetten bakarak, yardım alarak çalmaya başladım. Sonra babam yeteneğimi fark ederek bana elektronik piyano aldı." dedi.

Geçen yıl piyano öğretmeni Esra Yüce ile tanıştıktan sonra piyanoya bakış açısının değiştiğini, kendisini hızla geliştirdiğini dile getiren Öksüz, yaklaşık 1 yılda uluslararası yarışmalara katılabilecek seviyeye geldiğini anlattı.

İtalya'da düzenlenen ve alanında bilinen organizasyonlardan olan Dinu Lipatti Gençler Uluslararası Müzik Yarışması için öğretmeninin seçtiği eserlerle çalıştıklarını belirten Öksüz, "Rakiplerim yetenekliydi, güzel çaldılar. Orada piyanoda kendi yaş grubumda birinci olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Beethoven, Chopin ve Mozart sevdiğini, bu üç bestecinin eserlerini çalıştığını söyleyen Öksüz, "Piyano çalarken huzur, özgürlük hissediyorum. Notalara istediğim gibi bastığım için özgür hissediyorum. Piyano çalmak gerçekten çok güzel ve huzur verici bir şey. Doktor olmak ve piyano çalmak istiyorum. Başarılı olmak, Avrupa'daki yarışmalara katılıp birinci olmak ve yeteneğimi göstermek istiyorum." dedi.

Piyano öğretmeni Esra Yüce de Efe'nin yarışmadaki başarısıyla büyük mutluluk yaşadıklarını, annesi ve babasının emeklerinin de karşılık bulduğunu ifade etti.

Efe ile yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirten Yüce, şunları kaydetti:

"Efe, çok yetenekli öğrencilerimden biri. Ekstrem bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Yarışma için haftada üç kez buluşarak disiplinle çalıştık. Çok ekstrem bir yetenekle çalıştığımı her an Efe bana hissettirdi. Çok kısa zamanda büyük bir repertuvar yapabildik onu söyleyebilirim. 8 yaşında Efe ile tanışsaydık Türkiye'den bir örnek vereceksek bir Fazıl Say ortaya çıkabilirdi ama hala genç. Geç olmadığını düşünüyorum, çok yetenekli bir öğrenci."