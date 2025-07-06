Konya'da Karatay Lavanta Festivali

Konya'nın Karatay ilçesindeki Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde yer alan 400 dönümlük lavanta bahçeleri, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Karatay Lavanta Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Kosova Caddesi üzerindeki mor renklere bürünen bahçelerde toplanan vatandaşlar, hem doğanın hem de festivalin sunduğu atmosferde bol bol fotoğraf çektirdi.

LAVANTADAN YAPILAN ÜRÜNLER SUNULDU

Karatay Lavanta Bahçesi'nin karşısında kurulan etkinlik alanında ise lavantalı dondurma, gazoz, reçel ve lokum gibi özgün tatlar misafirlere sunulurken, lavanta kolonyası, sabunu, kremi, tohumu ve yağı gibi doğal ürünler büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLAR DA EĞLENDİ

Çocuklar, Kral Şakir, Niloya ve Kukuli gibi sevilen karakterlerin sahne performanslarıyla eğlenirken, festival süresince sahnelenen Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri de ziyaretçilere müzik dolu anlar yaşattı.

Festivalin açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, lavanta bahçelerine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atıl ve moloz yığını halindeki bu alanı lavanta ile canlandırarak Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesine dönüştürdüklerini belirten Kılca, “Bu bahçe sabrın ve emeğin bir eseri. Bugün sadece Konya’dan değil, Hollanda, Avusturya ve Kıbrıs gibi ülkelerden misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Karatay, yeni yüzüyle hem şehrimizin hem de ülkemizin cazibe merkezlerinden biri haline geldi” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise katılımcıların yoğun ilgisinin, yapılan çalışmanın değerini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Etkinliğe ayrıca AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ve birçok vatandaş katıldı.