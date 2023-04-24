Latin müziğin efsanesi Nicolas Reyes, Ankara ve İstanbullularla buluşacak Latin müziğin dünya çapında bilinen efsane grubu Gipsy Kings'in kurucusu Nicolas Reyes, 2 ayrı şehirde sahne almak üzere Türkiye'ye gelecek

DHA

Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde büyük bir başarı elde ettikten sonra dünya çapında tanınmaya başlayan Gipsy Kings, 60 milyon albüm satışı ve sahne performanslarıyla 30 yılı aşkın süredir müzik listelerindeki yerini koruyor. 'Gipsy Kings featuring

Nicolas Reyes konserleri; 17 Haziran gecesi İstanbul'da Arena'da, 18 Haziran gecesi ise Ankara Congresium'da gerçekleşecek.

Latin müziğinin dünyadaki en büyük temsilcilerinden biri olan Gipsy Kings, poptan etkilenen flamenko rumba albümleriyle 60 milyondan fazla sattı. Müziğiyle dünya çapında tanınan Gipsy Kings, ilk singleları Djobi Djoba, Bamboleo, ve Baila Baila ile uluslararası mecralarda büyük başarılar elde etti.

30 yıldır devam eden heyecan

Kardeşi Andre Reyes'le birlikte orijinal Gipsy Kings grubunun kurucu üyesi olan Nicolas Reyes, dünyanın en önemli flamenko solistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ağırlıklı olarak hem geleneksel hem de popüler flamenko ve rumba unsurlarını içeren farklı tarzlarda şarkı söyleyen Reyes'in Gipsy Kings'i müzikseverleri 30 yıldan bu yana heyecanlandırmaya devam ediyor.