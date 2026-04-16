Rize'de ahşap maketlerle geçmişi yaşatıyor

Yıllarca süren çalışma hayatının ardından emekliliğe adım atan Nedim Çerman, kendisine yepyeni bir uğraş alanı oluşturdu. Köyündeki evinin altında kurduğu küçük atölyede ahşapla buluşan Çerman, zamanla bu hobisini adeta bir sanat formuna dönüştürdü.

YÖRESEL MİMARİYİ MİNYATÜRLE YAŞATIYOR

Çerman, Karadeniz’e özgü ahşap evler ve serenderlerin maketlerini titizlikle hazırlıyor. Günümüzde bu yapıların giderek azaldığını vurgulayan Çerman, yaptığı çalışmalarla yöresel mimariyi gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını ifade ediyor.

“Eskiden köylerde her ev ahşaptı, şimdi sayıları çok azaldı. Belki bu maketler geleceğe bir iz bırakır.” sözleriyle çalışmalarının anlamını dile getiriyor.

"BU ATÖLYE, TERAPİ ALANIM"

Ahşapla uğraşmanın kendisi için bir tür iyileşme süreci olduğunu söyleyen Çerman, üretim sürecini şu sözlerle anlatıyor:

Burada adeta tedavi oluyorum. Hayatım boyunca yoğun tempoda çalıştım, şimdi ise bu tatlı yorgunluğun keyfini çıkarıyorum.

DOĞADAN TOPLANAN MALZEMELERLE ÜRETİM

Maketlerinde kullandığı malzemeleri doğadan topladığını belirten Çerman, bu sürecin zorlu ama bir o kadar da keyifli olduğunu vurguluyor. Deniz kenarından, dağlardan ve eski ağaçlardan bulduğu parçalarla her bir eseri özgün hale getiriyor.

"YAPTIKLARIMLA BAĞ KURUYORUM"

Ortaya çıkardığı maketlere duygusal bağ geliştirdiğini ifade eden Çerman, bu nedenle eserlerini satmakta zorlandığını dile getiriyor. Yoğun talep olmasına rağmen çalışmalarını elden çıkarmaya kıyamadığını belirtiyor.

SERGİ PLANLIYOR

Çalışmalarını daha geniş kitlelerle buluşturmak isteyen Çerman, ilerleyen dönemde bir sergi açmayı planlıyor. Bu sayede hem eserlerini paylaşmayı hem de yöresel mimariye dikkat çekmeyi hedefliyor.