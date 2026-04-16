Yapay zeka temalı en iyi dizi ve filmler 2026

Yapay zeka artık sadece geleceğin değil, bugünün de bir parçası. Bu yüzden dizi ve filmlerde de sık sık karşımıza çıkıyor.

Bazı yapımlar yapay zekanın tehlikeli yönlerine dikkat çekerken, bazıları insanlarla kurduğu ilginç ilişkileri anlatıyor.

Kimi zaman korkutucu, kimi zaman duygusal olan bu hikayeler, teknolojinin hayatımızı nasıl değiştirebileceğini sade bir dille gözler önüne seriyor.

Bu listede, yapay zeka konusunu en iyi anlatan dizi ve filmleri bir araya getirdik.

İşte, yapay zeka konulu en iyi dizi ve filmler listesi...

YAPAY ZEKA İLE İLGİLİ DİZİLER

1. Westworld

İnsanlara hizmet etmek için yaratılan robotların (host) zamanla bilinç kazanmasını konu alır. Dizi, özgür irade, bilinç ve insan doğası üzerine derin sorular sorar.

2. Black Mirror

Her bölümü farklı bir hikâye anlatan dizide, yapay zeka ve teknolojinin karanlık yönleri işlenir. Özellikle bilinç transferi ve dijital kopyalar gibi konular öne çıkar.

3. Person of Interest

Suçları önceden tahmin edebilen bir yapay zekayı konu alır. Sistem, insanların hayatını kurtarırken aynı zamanda büyük bir gözetim tartışmasını da beraberinde getirir.

4. Humans

Günlük hayatta kullanılan insan benzeri robotların (synth) bilinç kazanmasıyla yaşanan değişimi anlatır. İnsan ve makine arasındaki sınır sorgulanır.

5. Devs

Gizli bir teknoloji şirketinde geliştirilen ileri düzey yapay zeka projesi üzerinden kader, özgür irade ve gerçeklik kavramları ele alınır.

6. Love, Death & Robots

Farklı kısa hikâyelerden oluşan dizide, yapay zeka, robotlar ve geleceğin dünyası farklı bakış açılarıyla işlenir.

7. Next

Kontrolden çıkan bir yapay zekanın dünyayı tehdit etmesini konu alır. Teknolojinin yanlış ellerde ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterir.

YAPAY ZEKA KONULU FİLMLER

1. Ex Machina

Genç bir yazılımcı, gelişmiş bir yapay zekayı test etmek için izole bir tesise davet edilir. Film, bilinç, manipülasyon ve insan-makine ilişkisini sade ama çarpıcı bir şekilde işler.

2. Her

Yalnız bir adamın, gelişmiş bir yapay zeka işletim sistemiyle duygusal bir ilişki kurmasını anlatır. Yapay zekanın insan duygularına ne kadar yaklaşabileceğini sorgular.

3. A.I. Artificial Intelligence

Sevilmek üzere programlanan bir robot çocuğun hikâyesini anlatır. Film, insan olmanın ne anlama geldiğini duygusal bir dille ele alır.

4. The Matrix

İnsanların farkında olmadan makineler tarafından kontrol edildiği bir dünyayı konu alır. Gerçeklik, özgürlük ve yapay zekanın gücü üzerine kült bir yapımdır.

5. I, Robot

Robotların insanlara zarar veremeyeceği bir sistemde işlenen bir cinayet, tüm düzeni sorgulatır. Yapay zekanın sınırları ve güvenilirliği tartışılır.

6. Transcendence

Bir bilim insanının bilinci yapay zekaya aktarılır. Film, teknolojinin sınırları ve insanlığın geleceği üzerine düşündürür.

7. Blade Runner 2049

İnsan benzeri yapay varlıkların (replicant) dünyasında geçen hikâye, kimlik ve gerçeklik kavramlarını derinlemesine işler.