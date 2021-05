MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nde adaylar belli oldu

MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nde, yapılan oylama sonucu adaylar açıklandı.

Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin belirlendiği tören, Leslie Jones'un sunuculuğuyla gerçekleştirilecek.

ADAYLAR BELİRLENDİ

2021 MTV Film ve TV Ödülleri, film ve televizyondaki en iyilerin ödüllendirilmesi için 16 Mayıs'ta düzenlenecek. İki gün sürecek olan etkinlikte adaylar belirlendi.

Aday listesi şu şeikilde;

BTS’in Love Yourself: Speak Yourself, Break the Silence: The Movie belgeseli En İyi Müzik Belgeseli ödülüne aday gösterildi.



Diğerleriyse;

Ariana Grande: Excuse Me, I Love You, Biggie: I Got a Story to Tell, Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, Demi Lovato: Dancing with the Devil, Shawn Mendes: In Wonder, Taylor Swift: Miss Americana, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, The New York Times Presents: Framing Britney Spears ve Tina oldu.





HAYRANLARA OYLAMA AÇILACAK

En İyi Müzik Belgeseli ödülü için hayran oylaması 10 Mayıs’ta açılacak ve bir gün sürecek. Yapılan oylamanın sonucuna göre kazanan ödül töreninin ikinci günü açıklanacak.