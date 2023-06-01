Nazlı Berivan Ak'ın hazırlayıp sunduğu Kitapçı Belgesli'nde kültür yolculuğu Senaristliğini ve yönetmenliğini yayıncı Nazlı Berivan Ak’ın üstlendiği Kitapçı adlı belgesel izleyicileriyle buluşuyor. Belgeselin ilk gösterimi belgeselin başrolü kitapçı İsmail Kün’ün katılımıyla 17 Haziran Cumartesi günü, 18.00’de Kadıköy Bina Bant Mag Havuz’da gerçekleşecek.

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Yayıncı yazar Nazlı Berivan Ak’ın ilk belgeseli Kitapçı izleyicilerinin karşısına çıkıyor. İnsan hikayeleri üzerinden bağımsız okurluğu, yayıncılığı ve kitapçılığı tartışan Kitapçı belgeseli, odağına Tarsus’ta yirmi beş yıldır kitapçılık yapan İsmail Kün’ü alıyor.

Antik Sahaf Kitabevi örneğinden yola çıkarak kitapçılığı, değişen ve dönüşen zamanda bağımsız kitabevi kavramının karşılığını tartışan belgesel, şehrin dinamikleriyle kitabın merkezde olduğu bir dükkanın, taşrada kurulmuş ve serpilmeye uğraşan bir kültür adacığının misyonunu irdeliyor.

Kitapçı bağımsız okurluğun, yayıncılığın ve kitapçılığın ilişkisini tartışma hedefinde bir görsel saha çalışması, kitapçının üstlendiği önemli misyonun altını çizme hedefinde bir hafıza tazeleme girişimi, gelecek günler için bir düşünce deneyi.

Nazlı Berivan Ak, belgeselin ortaya çıkış hikayesini şöyle anlatıyor;

Bağımsız okur, bağımsız yayıncılık

"Bağımsız okurluğun, bağımsız yayıncılığın tamamlayıcısı bağımsız kitabevleri konusu üzerine uzun yıllardır çalışıyorum. 2019 yılında OKUYAY Platformu kapsamında 12 ilden 40 bağımsız kitapçıyla birebir görüşmeler sonucu KONDA çatısı altında kaleme aldığım Bağımsız Kitabevleri Araştırma Raporu yayınlandı, pandemi döneminde kitapçılarla çevrimiçi söyleşi dizisi yaptım, yıllar içinde birçok dergi ve mecrada sahaf ve kitapçılarla söyleşilerim, sohbetlerim, araştırma dosyalarım yayınlandı."

Nazlı Berivan Ak

"İlk belgesel çalışmam"

"İlk belgesel çalışmam Kitapçı, tüm bu hafızayı içine alıp yarına bakmaya çalıştığım bir iş oldu. Yayıncısı olduğum pek çok yazar için imza ve söyleşi etkinlikleri düzenlediğimiz Antik Sahaf Kitabevi, bir bağımsız kitabevi modeli olarak önemli ipuçları barındırıyordu, değerli dostum İsmail Kün’le hikayemi tüm yönleriyle anlatabileceğimi biliyordum ve sonuçta Kitapçı neredeyse iki yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından izleyicilerle buluşuyor. Bağımsız kitapçıyı nostaljik bir detay, tuhaf bir renk ya da korunup sakınılması gereken bir detay olarak değil, tersine en saf ve sert haliyle, kaygıları ve dertleriyle, en çok da okurunu değiştirip okuruyla dönüşen yüzüyle göstermek temel amacımdı.”

Belgeselin ana kahramanı

Belgeselin ana kahramanı, Bağımsız Kitapçılar Derneği başkanlığını yürüten kitapçı İsmail Kün’e göre Kitapçı, dükkânda geçen tek bir güne odaklanarak hem pek çok soruna değinmesi hem de her şeye rağmen inatla mesleğe devam etmenin gerekçelerini hayatın kendisiyle göstermesi bakımından önemli.

Kün;

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