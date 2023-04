Oscar ödüllü Olivia Colman, depremzedeler için Nazım Hikmet şiirini seslendirdi Dünyaca ünlü oyuncu Olivia Colman, Lonra'da düzenlene bir toplantıda, Suriye ve Türkiye'deki depremzedeler için usta şair Nazım Hikmet'in Yaşamaya Dair şiirini İngilizce okudu.

ensonhaber.com

The Crown, The Lobster, Fleabag, The Iron Lady gibi film ve dizilerle tanınan Olivia Colman, Londra'da Royal Albert Hall'de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım konserinde Nazım Hikmet şiiri okudu. Dünyaca ünlü oyuncu Oscar Ödülü'nün sahibi olmuştu.

İngiltereli oyuncu Olivia Colman, Royal Albert Hall'de düzenlenen deprem dayanışma gecesinde Nazım Hikmet'in Yaşamaya Dair şiiri okudu.

Sosyal medya hesabında paylaştı

The Crown, The Lobster, Fleabag, The Iron Lady gibi film ve dizilerde oynayan Colman, Nâzım Hikmet şiiri okuduğu anların görüntüsünü Gerçek Gündem yazarı Bahar Akpınar, sosyal medya hesabından paylaştı.