Oyuncu Metin Serezli'nin vefatının üzerinden 12 yıl geçti

AA

Metin Serezli, 12 Ocak 1934'te İstanbul'da dünyaya geldi. Atatürk Lisesi'ndeki eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2 sene okudu. Aynı üniversitenin İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü bitiren sanatçı, daha sonra Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden de mezun oldu.

Usta sanatçı, gazetecilik okuduğu yıllarda Vatan ve Tan gibi çeşitli gazetelerde yazarlık yaptı, tiyatro eleştirileri kaleme aldı.

İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosunda 1954'te ilk kez amatör tiyatro serüvenine adım atan Serezli, 1955'te Papaz Kaçtı eseriyle profesyonel oyunculuğa başladığı Dormen Tiyatrosunda 15 yıl çalıştı.

ÇEVRE TİYATROSUNU KURDU

Almanya'da üniversiteler arası tiyatro festivallerine katılan Metin Serezli, 1954'te Almanya Erlangen Tiyatro Festivali'nde Yarın Başka Olacak oyunuyla üçüncülüğe layık görüldü.

Yönetmenliğini Avni Dilligil'in üstlendiği, Necati Cumalı'nın Boş Beşik tiyatro oyunuyla da 1955'te aynı festivalde birincilik ödülünü aldı. Sanatçı 1969'da ise "En İyi Tiyatro Yönetmeni" ödülünü kazandı.

Metin Serezli, oyuncu ve karikatürist Altan Erbulak ile 1971'de Çevre Tiyatrosunu kurdu. Bu süreçte 28 oyun oynayan usta sanatçı, 5 müzikal yönetti.

İlk evliliğini 1957'de oyuncu Nisa Serezli ile yapan sanatçı, 1966'da eşinden ayrıldı.

İkinci eşi Nevra Serezli ile 1968'de tiyatro sahnesinde evlenen usta oyuncunun Murat ve Selim adını verdiği iki oğlu oldu.

METİN SEREZLİ ÖLDÜ

Başarılı sanatçı, 1998'de 2. Afife Tiyatro Ödülleri'nde, Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Serezli, 200 radyo oyununda oyuncu ve yönetmenlik görevi üstlendi, 50 kadar filmde rol aldı, televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Sanatçı, Çağrı, Silahlara Veda, Sihirli Annem, Tatar Ranmazan Sürgünde ile Hanımın Çiftliği'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda yapımda da dublaj sanatçısı olarak yer aldı.

Usta oyuncu, akciğer kanseri nedeniyle 10 Mart 2013'te yaşamını yitirdi. Serezli'nin cenazesi İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.