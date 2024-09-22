Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven resim sergisi ültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, başkentte Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven resim sergisi açıldı.

AA

Bakanlıkça Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen festival kapsamında düzenlenen sergi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyuncuoğlu Sergi Salonu'nda izlenime sunuldu.

Sergide, Pablo Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçılar tarafından onaylanmış 170 eser bulunuyor.

Serginin Genel Koordinatörü İrem Amal, AA muhabirine, Pablo Picasso'nun 1920'li yıllardan 1970'li yıllara kadar çalışmalarının yer aldığı sergiye bütün sanatseverleri davet ettiklerini söyledi.

ZİYARET ETMEK İÇİN SON TARİH 31 ARALIK

Sergi 31 Aralık'a kadar gezilebilecek.

PABLO PİCASSO

Picasso, 25 Ekim 1881’de, İspanya, Malaga’da, Maria Picasso Lopez ve Jose Ruiz y Blasco çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Picasso, konuşmaya başladığında söylediği ilk sözcük, İspanyolcada kalem anlamına gelen "piz” sözcüğü oldu.

Bu durum, özellikle bir resim öğretmeni ve ressam olan babası Jose’nin çok ilgisini çekmişti. Oğlunu gözlemleyen babası, resme olan yeteneğini de oldukça erken fark etti. 7 yaşında başlayarak, oğlunu resim sanatı konusunda eğitmeye başladı.

KÜBİZM AKIMININ YARATICISI OLDU

Picasso, tüm sanat yaşamı boyunca, eserlerini pek çok farklı tarzdan etkilenerek verdi. Sanatı 9 farklı döneme ayrılan Picasso’nun, kuşkusuz en önemli başarısı kübizmin başlamasına öncülük etmesiydi.

Öncelikli bu 9 dönemi sıralamalı. Picasso, ömrü boyunca yaşamı ve dünyadaki gelişmeleri, duyguları ile harmanlayarak resmetmişti…

Ünlü ressam 8 Nisan 1973'te hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)