Palu Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaşıldı

Her kazıda tarihin izlerine ulaşılıyor...

Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi’nde kazı çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Elazığ Valiliği ve Palu Kaymakamlığı’nın desteğiyle yürütülen çalışmalar, bu yıl mayıs ayında başladı.

Munzur Üniversitesi öğretim üyesi ve kazıların bilimsel danışmanı Doç. Dr. Harun Danışmaz, dört aydır devam eden kazılarda önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

ÇEŞİTLİ BULUNTULARA ULAŞILDI

Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemine ait kalıntıların yanı sıra çanaklar çömlekler ve testiler gibi çeşitli buluntulara ulaştıklarını söyleyen Doç. Dr. Danışmaz, "Kazılardan çıkan eserler Palu Kalesi'nde her dönemde yaşamın var olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

''ÖNEMLİ BİLGİLER ELDE ETTİK''

Doç. Dr. Danışmaz, seyyahların bahsettiği yapıların kanıtlarını bulduklarını belirterek, "11 senedir bu bölgede çalışıyoruz. Palu Kalesi'nde kazılarımıza mayısın ortasında başladık.

Palu Kalesi'yle ilgili bu kısa sezon içerisinde önemli bilgiler elde ettik. Seyyahların, Palu Kalesi'yle ilgili satır aralarında bahsettiği yapılara dair kanıtlar bulduk.

''3 BİN YILLIK BİR KALE''

Kalede özellikle Osmanlı'nın erken ve son döneminde, Bizans döneminde olan yapıların temel seviyesinde, yere 1-2 metre yükseklikteki duvarlarını ortaya çıkarttık.

Burada çıkan buluntular ise son derece zengin.

Çanak ve çömlekler, bütün halinde görmüş olduğumuz testiler ortaya çıktı. Palu Kalesi 3 bin yıllık bir kale.

KAZILARLA BERABER KANITLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Şu anki bilgilerimiz Urartu döneminde ilk kurulduğunu gösteriyor.

Daha sonra hemen hemen her dönemde, Osmanlı'nın son dönemine kadar Palu Kalesi'nde bir yerleşim olduğunu biliyoruz.

Fakat bu yerleşime ait kanıtları bilmiyorduk, kazılarla şimdi yavaş yavaş bunları ortaya çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

''KAZIDA ETİKETLEME SİSTEMİ KULLANIYORUZ''

Doç. Dr. Danışmaz 3 bin yıllık Palu Kale'sinde bulunan çanak ve çömleklerin yerleşime dair önemli kanıtlar olduğunu ifade ederek, "Palu Kalesi'nde var olan yapılar, bunların işlevleri ve kazıda ortaya çıkan tüm çanak çömlek ve buluntuları kazı evinde, gerek temizlik çalışmaları gerek laboratuvar çalışmaları ile beraber değerlendiriyoruz.

Nerelerden çıktıkları konusunda da kazıda bir etiketleme sistemi kullanıyoruz.

Bununla beraber benzersiz bir numara veriyoruz.

ÇANAK ÇÖMLEKLER GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR

Tüm buluntulara bir Palu numarası veriyoruz. Bu numarayla beraber buluntular kazı evimizdeki bilgisayardaki veri tabanına kaydediliyor.

Daha sonra çalışacak araştırmacılar için de en rahat şekilde kullanılabilmesi amacıyla etiketleniyor.

Bu çanak çömlekler, bize Palu Kalesi'nde hangi dönemlerde yerleşildiğini gösteriyor.

Aynı zamanda o dönemde yaşayan insanların yaşantılarına dair de ipuçları veriyor ve kanıtlar sunuyor." diye konuştu.