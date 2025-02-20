Rexx Sineması'nın yıkımına başlandı

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Yarım asrı geçen Kadıköy Rexx sineması yıkılıyor...

Koronavirüs salgını sonrası İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla ülke genelinde tüm kapalı eğlence mekanları gibi sinemalar için de kapatılma kararı verilmişti. Kadıköy’ün tarihi mekanlarından biri olan Rexx Sineması da bu karar doğrultusunda perdelerini kapatmıştı.

Ancak edinilen bilgiye göre Rexx Sineması kapılarını bir daha açılmamak üzere kapattı.

Antrakt Sinema‘nın paylaşımına göre tarihi sinemanın tahliye işlemlerine başlandı. Böylece sinema, faaliyetlerine tamamen son verdi.

HİZMET ETMEYE DEVAM ETMİŞTİ

1961 yılında açılışı yapılan Kadıköy’ün köklü sineması Rexx, daha önce 2016 yılında kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ancak bina sahipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda hizmetini sürdürmeye devam etmişti.

YIKIMI BAŞLADI

Buna göre sinemanın yıkımına başlandı. Çalışmaların ne zaman biteceği ise henüz belirsiz.