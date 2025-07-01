Sanatçı Ahmet Güneştekin, son kişisel sergisini Roma'da açtı

Küratörlüğünü Sergio Risaliti ile Paola Marina'nın, sanat yönetmenliğini ise Angelo Bucarelli'nin üstlendiği Güneştekin'in "Yoktunuz" sergisi, Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nde dün akşam düzenlenen törenle açıldı.

Ahmet Güneştekin'in son kişisel sergisinin açılışına, Murat Ülker, Nezih Barut, Hamdi Akın, Fahrettin Ertik, Cem Hakko, Ali Sabancı, Fettah Tamince, Mehmet Tütüncü ile Agah Uğur gibi iş insanlarının yanı sıra İtalyan iş ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Güneştekin, açılışa gelenlere eserleri hakkında bilgi verdi.

Bu arada, sergideki iki yapıt "Alfabe Lahitleri" ve "Yedi Gözlü Güneş"in müzenin kalıcı koleksiyonuna alındığı ve sürekli sergileneceği bildirildi.

"HER AÇIDAN GURUR VERİCİ"

Serginin açılışı öncesinde AA muhabirine konuşan Güneştekin, Rönesans'ın doğduğu coğrafyada ve dünyanın en ünlü müzelerinden birinde bu sergiyi açmasının son derece önemli olduğunu belirterek,

"Sanırım Türkiye'den ilk defa bir sanatçı burada sergisi oluyor. Bu da bizim sanat tarihimiz açısından bir ilk ve oldukça önemli. Umarım bundan sonra tabii ki bu değişecektir. Ve sanatçılarımız artık bu tarz uluslararası müzelerde sergileri olacaktır" dedi.

Sanatçı Güneştekin'in sergisi, 28 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.