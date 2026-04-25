Sivas Ulu Cami’de tarihi restorasyon: Eğik minare bilimsel yöntemlerle güçlendiriliyor

Sivas’ta Selçuklu mirasının en önemli yapılarından biri olan Ulu Cami, tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecinden geçiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla 829 yıllık yapının özellikle eğik minaresi, bilimsel yöntemlerle güçlendiriliyor.

SELÇUKLU MİRASINDA BÜYÜK ONARIM SÜRECİ

1197 yılında inşa edilen ve günümüze ulaşan nadir Selçuklu eserlerinden biri olan Sivas Ulu Cami’de restorasyon çalışmaları, 2025 yılında başladı. Proje kapsamında caminin taşıyıcı sistemleri ve iç mekân yapısı yenileniyor.

Cami içerisinde yer alan 50 kolonun 30’unda imalat tamamlanırken, kalan bölümlerde çalışmalar devam ediyor. Özgün yapıya uygun olmayan taşların değiştirilmesi ve iç mekânda tesviye işlemlerinin yapılması planlanıyor.

116 SANTİMLİK EĞİME SAHİP MİNARE

Yapının en dikkat çeken bölümü olan minarede yapılan ölçümlerde, yaklaşık 116 santimetrelik bir eğim tespit edildi. Bu durumun yapısal risk oluşturabileceği değerlendirilerek detaylı mühendislik analizleri yapıldı.

ÇELİK GÜÇLENDİRME İLE DEPREME DAYANIKLILIK ARTIRILACAK

Restorasyon kapsamında minareye paslanmaz çelik sistemler entegre edilecek. Bu yöntemle yapının, olası bir depremde daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, minarenin 7.5 büyüklüğündeki bir depremde devrilme riski taşıdığını belirtiyor.

BİLİMSEL ANALİZ VE 3D MODELLEME UYGULANDI

Restorasyon sürecinde taş, harç ve tuğla örnekleri laboratuvar testlerinden geçirildi. Ayrıca 3 boyutlu lazer tarama yöntemiyle minarenin dijital modeli oluşturularak mühendislik hesaplamaları yapıldı.

ORİJİNAL DOKU KORUNARAK YENİLENİYOR

Çalışmalar kapsamında minareden kopan parçalar tamamlanacak, kufi yazılar ve çini detaylar yeniden işlenecek. Böylece yapının tarihi kimliği korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Sivas Ulu Cami’ndeki restorasyonun, 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Yetkililer, bunun Türkiye’deki en kapsamlı tarihi yapı restorasyonlarından biri olacağını ifade ediyor.