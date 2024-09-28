Tiyatro izlemek isteyen izleyiciler için iki oyun önerisi Hafta sonu tiyatro izlemek isteyen tiyatro severler için iki oyun öneriyoruz. Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi ve Ay Carmale oyunu sizler için inceledik.

Haber Merkezi

Hafta sonu hangisi aktiviteyi yapmak istiyorsunuz? Kitap okumak mı, sinemaya gitmek mi yoksa tiyatro izlemek mi? Tiyatro diyenleri buraya alalım; zira iki oyun önerimiz var. Hafta sonunu keyifle geçirmek istiyorsanız sizler için iki oyun hazırladık.

AĞRI DAĞI EFSANESİ

Kapısına kadar gelen bir atı geri vermeyerek geleneğine sahip çıkma sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Ahmet'le, hem atın hem de bölgenin yönetiminde sözün sahibi olan Mahmut Han'ın kızı Gülbahar'ın hikâyesi, Yaşar Kemal'in usta kaleminde hem kültürün rengi, hem tarihin izi, hem halkın yükünü taşıyan Ağrı Dağı Efsanesi'ne dönüşmüştür.

Büyük ustanın anlatısına sahne üzerinde soluk vermek için çıktığımız yolculukta, seyircilerimizi Ağrı Dağı Efsanesi'ni birlikte hayal etmeye davet ediyoruz.

AY, CAMELA

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda, iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar.

BİR İSYAN...

Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı, gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı? sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anlatılır. Jose Sanchis Sinisterra yazdı.