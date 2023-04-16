Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü Madame Tussauds koleksiyonunda Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü,Madame Tussauds İstanbul'da sergilenmeye başladı. Bilet gelirleri ise demremzedelere bağışlanacak.

AA

Babam ve Oğlum, İstanbul Kırmızısı ve Daha gibi yapımlarda rol alan oyuncunun figürü, müzenin Taksim'deki merkezinde yapılan lansmanla ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.

Tanıtım etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuba Büyüküstün, figürün yaklaşık iki senelik bir çalışma olduğunu belirterek, son halini ilk kez gördüğünü söyledi.

Büyüküstün, Merlin Entertaiment'in kendisinin balmumu figürünü yapmasının gurur verici bir his olduğunu belirterek,

Madame Tussauds gibi bir markanın adının altında olmak çok gurur verici. Londra'da Madame Tussauds'yu ilk ziyaret ettiğimde 17 yaşındaydım. Çok müthiş bir şeydi. Bugün bunu yaşıyor olmak çok müthiş bir şey" ifadelerini kullandı.

Bilet satış geliri depremzedelere

Kahramanmaraş merkezli depremlere işaret eden sanatçı, depremzede vatandaşlara yardımların sürmesi gerektiğini vurgulayarak, Madame Tussauds'nun bilet satışlarının bir bölümünü depremzede çocuklar için UNICEF'e bağışlayacağını söyledi.

Merlin Entertaiment Genel Müdürü Tankut Tonger ise 7 yıl önce 55 yıldızın balmumu figürüyle yolculuğa başlayan müzede, figür sayısının bugün 70'i aştığını ifade etti.

Tonger;