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    Turistik Doğu Ekspresi yolcuları trenle gidip uçakla dönüyor

    Türkiye'de kış turizmin vazgeçilmezi olan Doğu Ekspresi seferleri 12 Aralık'ta başlıyor. Trenle giden yolcuların dönüşte uçakla dönmeleri tartışma yarattı.
    • 23.11.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 14:16
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    Turistik Doğu Ekspresi yolcuları trenle gidip uçakla dönüyor

    Yılın ilk seferini 12 Aralık'ta yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi treninin biletleri ise bin 300 liradan satışa sunulmuştu.

    Ankara'da başlayan nostaljik tren; Sivas ve Divriği ilçesi, Erzincan, Erzurum ve Kars gibi önemli tarihi ve doğal güzelliği sahip illerden geçerek vatandaşlara unutulmaz bir tren yolculuğu yaşatıyor.

    Turistik Doğu Ekspresi yolcuları trenle gidip uçakla dönüyor #1

    Tepki çeken uygulama

    İHA'da yer alan habere göre; turistik Doğu Ekspresi treninin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok tarihi değere sahip olan Divriği ilçesinde dönüş yolunda durması ise tepkilere neden oldu.


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