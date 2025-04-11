Türk dünyasının kalbi bu yıl Hazar kıyısındaki Aktau'da atacak

AA

Aktau'nun diğer adıyla da Aktav'ın, kültür başkenti seçilmesi sebebiyle şehirde yıl boyunca 30'a yakın büyük çaplı uluslararası etkinliğin düzenlenmesi planlanıyor.

Şehrin kültürel zenginliğini dünyaya açmak ve Türk halklarının ortak mirasını görünür kılmak amacıyla Hazar Denizi kıyısında açık hava altında düzenlenen açılış töreninde, Türk dünyasının dört bir yanından gelen 1400 sanatçı aynı sahnede buluştu ve törene yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Yurt dışından gelen ziyaretçiler ise bu tören için özel inşa edilen "Darhan Dala" etnoköyünde Kazakistan'ın ve Türk halklarının ortak kültürünü ve geleneklerini deneyimleme, bölgenin tarihi mirasını, geleneksel el sanatlarını ve yöresel yaşam tarzını yakından tanıma fırsatı elde etti.

İNSANLARI BULUŞTURAN SANAT

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Türk dünyamızın bu çalışmaları, birliktelikleri, her yıl bir yeri başkenti ilan etmesi, gençlerimizin bu etkinliklerde buluşması, birlikte olması çok anlamlı." dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, bu yıl yapacakları programlardan bahsederek, çeşitli dallardan sanatçıların Aktau'da halkla buluşacaklarını söyledi.

Korkut Ata Film Festivali'nin yanı sıra bu yıl tiyatro festivali de düzenleyeceklerini belirten Raev, Aktau'nun kültür ve sanat insanlarının buluşması noktası olacağını vurguladı.

AKTAU HAKKINDA

Kazakistan'ın Mangystau Bölgesi'ne yapılacak yolculuklar için iyi bir başlangıç noktası olan Aktau, Hazar Denizi'ne yakın bir konumda bulunuyor. Kentin bulunduğu Mangistau Yarımadası, özellikle doğal kaynaklar açısından zengin. Aktau sınırları içinde ve hemen dışında kültürel ve tarihi simge yapılar da yer alıyor.

Deniz tatili yapmak isteyenler için de ideal bir nokta olan Aktau, stratejik konumuyla önemli bir ticaret merkezi. Sovyet döneminde "Shevchenko" adıyla bilinen şehir, 1963 yılında Aktau olarak yeniden adlandırıldı. Şehir, aynı zamanda zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine yakınlığıyla dikkat çekiyor ve enerji sektöründe önemli bir merkez olarak kabul ediliyor.

Aktau'da gezilecek yerler arasında mavi kubbeleriyle mimari simge yapı Beket-Ata Camii, Mangistau Bölgesi'nin tarihini ve kültürünü gösteren eserler, fotoğraflar ve yerel gelenek ve göreneklerle ilgili el aletlerinin yer aldığı Aktau Tarih Müzesi, Ybykty Kanyonu, Saura Geçidi, Tebeşir Burnu'nun üzerinde yer alan Deniz Feneri, Balls (Toplar) Vadisi ve Mangistau Çölü yer alıyor.