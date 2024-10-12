Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan, tarihi zenginlikleriyle büyülüyor

AA

Tarihi kaynaklara göre 2 bin yıllık geçmişe sahip ve eski adı "Yesi" olan Türkistan şehri, Hoca Ahmed Yesevi'nin doğduğu ve yaşadığı şehir olarak biliniyor.

Türkistan bölgesi ayrıca İslam'ın ilk izlerini simgeleyen Arslan Baba Türbesi ve kadim Otrar kenti gibi mimari yapılara da ev sahipliği yapıyor.

Kazakistan'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan ilk tarihi eseri olan ve 14. yüzyılda Emir Timur tarafından inşa ettirilen Yesevi Türbesi de şehrin görkemli yapılarının başında geliyor. Eser, 1993'te başlayan restorasyonla Türkiye tarafından yenilendi.

Ayrıca 1992'de temelleri atılan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi de şehir için çok büyük bir öneme sahip yapılar arasında yer alıyor.

Türkistan'ın modernleşme ve gelişme çabalarında ise Türkiye'den gelen girişimcilerin katkısının büyük olduğu belirtiliyor.

BİRÇOK TARİHİ ESER RESTORE EDİLDİ

Şehirde Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin yanı sıra birçok tarihi eser, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edildi.

Türkistan Bölgesi Kültür ve Turizm Başkanlığından alınan verilere göre, Türkistan'da geçen yıl 120 bin 344 ziyaretçi konakladı. Bu yılın ilk 6 ayında ise konaklama yapan kişi sayısı 59 bin 248 olarak belirlendi. Hoca Ahmet Yesevi türbesine gelenlerin sayısı 9 ayda 532 bin 285 kişi olarak açıklandı.