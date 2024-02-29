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Cumhuriyetin ilanından sonra imzalanan Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Joep Wijnands, Kültürel İşbirliği Büyükelçisi Sayın Dewi van de Weerd ve heyetleri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu tarafından bakanlıkta ağırlandı.

100. yıl için düzenlenecek etkinlikler istişare edildi

Anlaşmanın 100. yılını kutlamak amacıyla her iki ülkede hayata geçirilecek konserler, sergiler, film gösterimi gibi çeşitli etkinlikler konusunda istişarelerde bulunuldu.

"Köklü bir ortak geçmişe sahibiz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Batuhan Mumcu, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki süreçte düzenlenecek bütün kültürel etkinlikler, bu özel yıl boyunca her iki ülkenin halklarını bir araya getirecek ve dostluğu daha da pekiştirecektir.



Köklü bir ortak geçmişe sahip olan ve kendi bölgelerinde söz sahibi olan bu iki dost ve kardeş ülkenin, bundan sonra da aynı samimiyet ve çalışkanlıkla, karşılıklı işbirliğiyle, yeni projelerde birlikte çalışarak ilişkilerini daha da güçlendireceği konusunda inancım tamdır.