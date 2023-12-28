Türkiye Sinoloji Topluluğu İstanbul’da faaliyete geçti Avrasya'nın ilk Sinoloji Topluluğu'nun resmen kurularak İstanbul’da çalışmalarına başladığı açıklandı. Türkiye Sinoloji Topluluğu'nun Çin-Türkiye kültürel etkileşimine hizmet etmesi bekleniyor.

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Dünya Sinologlar Konseyi ve Dünya Sinoloji Merkezi'nin Türk Sinolog kaynaklarına ve Kırmızı Kedi Yayınevi'nin uluslararası kültürel değişim ağına dayanarak, Avrasya'nın ilk Sinoloji Topluluğu İstanbul’da resmen açıldı.

Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi Kuşak ve Yol Araştırma Enstitüsü Dekanı ve Dünya Sinoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Xu Baofeng, Türkiye Sinologlar Konseyi Düzenleyicisi ve İstanbul Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. Dr. Eyüp Sarıtaş, Türk Sinolog ve eski Çin Uluslararası Radyosu yabancı uzmanı Kamil Erdoğdu, Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon ve Kırmızı Kedi Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Enis Batur birlikte Türkiye Sinoloji Topluluğu'nun açılışını yaptı.

Türkiye Sinoloji Topluluğu, Kırmızı Kedi Kitapevi Tünel’de yer alıyor.

Çin ile Türkiye arasında uluslararası iş birliği faaliyetleri sürdürülecek

Türkiye Sinoloji Topluluğu’nun kuruluşundan sonra, Çin ile Türkiye arasında uluslararası iş birliği, çeviri, yayıncılık ve kültürel alışveriş gibi, halklar arası bağlantıyı teşvik etmek üzere bir dizi medeniyetin karşılıklı takdiri faaliyeti gerçekleştirilecek.

Bu oluşumun faliyetleri kapsamında Ocak 2024'te ilk Çin-Türkiye Medeniyet Diyaloğu etkinliğini başlayacak.

Çin hikayelerini anlatacak

Türkiye Sinoloji Topluluğu, Sinolojiyi temel, Sinologları düşünce kaynağı, yerel yayın ve medya kuruluşlarını taşıyıcı alınarak, Çin-Türkiye kültürel etkileşiminin önemli bir başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Çin hikayelerini anlatmada ve Çin-Türkiye karşılıklı anlayışını artırmada önemli bir öncü rol oynamayı hedefliyor.