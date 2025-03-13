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Uluslararası müzisyenler Türkiye'de birçok şehirde konser verecek

Uluslararası müzisyenler Türkiye'de birçok şehirde konser verecek Dünya çapında tanınan müzisyenler, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde müzikseverlerle buluşacak.