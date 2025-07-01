Ünlü ressam Picasso'sun atölyesi 30 yıl sonra müze oluyor

Ressam Pablo Picasso'un resimlerini yaptığı seramik atölyesi müze oluyor. 8.2 milyon dolarlık restorasyonla hayata geçirilecek projede atölyenin tarihi dokusu korunarak bahçe eklenecek. Müzenin 2027 baharında açılması planlanıyor.

Pablo Picasso’nun Fransa’nın Vallauris kentindeki Madoura Seramik Atölyesi, yaklaşık 30 yılın ardından müzeye dönüştürülecek.

PİCASSO...

Picasso, 25 Ekim 1881’de, İspanya, Malaga’da, Maria Picasso Lopez ve Jose Ruiz y Blasco çiftinin oğlu olarak dünyaya geldiğinde ailesinin ona verdiği vaftiz adı, “

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso idi.

Picasso, 13 yaşına geldiğinde, artık babasından çok daha iyi durumdaydı. Babası bu sebepten resim yapmayı bıraktı. Oğlunun yeteneğinin kendisini aştığının ayırdına varmıştı. Boynuz kulağı geçiyordu işte…

Yeteneğinin zirvesindeki Picasso, 1895’te, Güzel Sanatlar Okulu’na başladı. Sanat üzerine olan bilgisi ve yeteneği yönünden yaşıtlarından çok ilerideydi. Yine de okulla uyumsuzluğundaki asıl problem bu değildi. Çok zeki, bilgili, yetenekli bir çocuk olsa da, iyi bir öğrenci olmayı başaramıyordu.

Birilerinin kendisine ne yapacağını söylemesinden hiç hoşlanmadığı için sürekli aykırı davranışlarda bulunuyor ve haliyle hep ceza alıyordu. Berbat bir öğrenciydi. Okulun otoritesine itaat edemiyordu.

Ünlü ressam, 8 Nisan 1973'te Fransa'da hayatını kaybetti.