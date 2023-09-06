Ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede yüzmek için girdiği gölde boğuldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında önceki gün akşam saatlerinde kayıkla Sapanca Gölü'ne açılan üç arkadaştan Albulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı.
Bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçiren ünlü yönetmeni arkadaşları sudan çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ede'nin duran kalbi sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.
Hastanede can verdi
58 yaşındaki yönetmen kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ceylan Ede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Ede'nin cenazesi cenaze aracıyla memleketi olan Eskişehir'e gönderildi.
Reyting rekorları kıran dizileri yönetti
1965 yılında Afyonkarahisar'da doğan Abdulkadir Ceylan Ede, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.
Ede, yönetmenlik kariyerinde Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran birçok televizyon dizisinin yönetmenliğini yaptı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)