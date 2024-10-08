Van Gogh'a ait olduğunu düşünülen üç eser sahte çıktı Hollandalı ressam Van Gogh'un üç eseri sahte çıktı. Gerçek, ünlü ressamın eserlerinin sergilendiği müzede ortaya çıktı. Uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda eserlerin sahte olduğu anlaşıldı.

Haber Merkezi

Dünya sanat tarihin en önemli ressamları arasında yer alan Van Gogh'un eserleri yüksek değerlere satılıyor. Fakat üç tane eserinin sahte çıkması müze yetkililerini şaşırttı. Buna göre Van Gogh müze çalışanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda gerçek ortaya çıktı.

Bu eserler arasında 2011’de Christie’s müzayede evinde yaklaşık 1 milyon dolara satılan Koyu Başlıklı Köylü Kadın Başı adlı tablo da yer alıyor. Tablonun, Van Gogh’un orijinal eserinin 1902-1909 yılları arasında el değiştirdiği dönemde kopyalandığı düşünülüyor.

FOTOĞRAFTAN KOPYALANMIŞ

Uzmanlar, İç Mekân Restoran ve Karda Odun Toplayıcıları adlı iki eserin de sahte olduğunu açıkladı. İç Mekân Restoran tablosunun renk paleti ve fırça darbeleri Van Gogh’un tarzıyla uyuşmazken Karda Odun Toplayıcıları tablosunda yapılan teknik incelemeler sonucunda 1904 yılında yayınlanan bir fotoğraftan kopyalandığı tespit edildi.

VAN GOGH

Vincent Van Gogh, 30 Mart 1853'te dünyaya geldiğinde ailesi Hollanda'nın güneyindeki Brabant bölgesindeki Groot - Zundert köyünde yaşıyordu. Babası da bu köyün papazıydı.

12 yaşına geldiğine komşu kasabanın okuluna eğitim için gönderilmişti ki, okulu yarıda bıraktı. Çünkü her şeyi çok yavaş anlıyordu ve zekasındaki bu durum onu okuldan soğutmuştu. Böylece eğitim-öğrenim hayatını zirvede bıraktı; kendini tamamen resme verdi.