Yarıyıl tatilinde çocukların ve ailelerin Doğu'daki adresi İshak Paşa Sarayı oldu Osmanlı'nın Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserler arasında yer alan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, yarıyıl tatilinde çocuklarıyla kültür yolculuğuna çıkan aileleri ağırlıyor.

AA

Türkiye'nin 5137 metreyle en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki ilçede yer alan İshak Paşa Sarayı ile çevresi karla kaplandı.

Yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki tepelik alanda bulunan saray, çevresindeki Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi ile her mevsim ziyaretçileri ağırlıyor.

Doğu ile güney tarafı sarp dağ ve kayalıklarla çevrili tarihi yapının yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunuyor.

Önemli eserler arasında

Osmanlı'nın Lale Devri'nde Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserler arasında yer alan ve yüzyıllar geçmesine rağmen ihtişamını koruyan İshak Paşa Sarayı; Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarisinden izler taşıyor.

Ziyaretçilerin uğrak yeri

Geçen yıl 213 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği saray bölgesinde, bugünlerde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan saray, sömestir tatilinde çocuklarıyla kültür turizmini tercih eden ailelerin Doğu Anadolu'daki duraklarından biri oldu.

"Bol bol fotoğraf çektik"

Yöreyi gezen ziyaretçilerden olan Selin Güneri;

"Sarayın kapılarında Selçuklu mimarisinden izler var. Aynı zamanda Barok ve Rokoko mimarilerinden detaylar da var. Mimari açıdan oldukça ilgi çekici bir saray. Çok fazla fotoğraf çektik ve bayağı bir anı kaldı. Ağrı Dağı'nı da gördük, çok etkileyiciydi."

diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)