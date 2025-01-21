Yaşar Kemal'in 57 eseri, incelikli çalışmayla minyatür sanatında

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Birtakım romanları resimlemek, dünya edebiyatının bir geleneğidir ama çağımız genellikle bu işi unutmuşa benziyor. Bu güzel gelenek sürdürülebilseydi edebiyat için de, resim için de iyi olurdu. Kadim çağlardan bu yana, ta mağaralardan beriye, bu iki görkemli sanat birbirini tamamlamıştır. Birçok duvar resminin kaynakları eski destanlar, efsaneler, masallar, türkülerdir.

Homeros’un İlyada'sı, Odyseia'sı çağlar boyunca resimlere heykellere kaynaklık etmiştir.

"Çağımızda da yoğun olaraktan, bu iki sanatın birbirini desteklemesi iyi olurdu. Bence eski zamanlardan bu yana, bu iki sanatın birleşmesi, bütünleşmesi boşuna değildir. Sebebi de ortadadır ve açık seçiktir.”

Büyük usta Yaşar Kemal’in Binbir Çiçekli Bahçe'sinin 185’inci sayfasındaki bu alıntı, İnsan Dünyadır sergisinin girişinde sanatseverleri karşılıyor. Yaşar Kemal’in kitap ve resim beraberliğine dair bu cümlelerin vücut bulmuş hâli olan sergi, Figen Gürsoy’un yıllar süren emeğinin ürünü.

DÖRT YILDA TAMAMLANDI

Milliyet'te yer alan habere göre; dört yılda tamamlanan bu projede Figen Gürsoy, Yaşar Kemal’in eserlerini derinlemesine inceleyerek her birinin özünü yakalamaya çalışmış.

İnce Memed”in Çukurova’sından, Ağrı Dağı Efsanesi”nin mistik atmosferine, Yaşar Kemal’in unutulmaz karakterleri ve coğrafyaları minyatürlerle yeniden hayat buluyor sergide. Gürsoy bu süreçte, kitaplarda vurgulanan toplumsal problemlere dair duygu ağırlıklarını yoğun olarak duyumsadığını belirtiyor.

Sergide; İnce Memed, Ağrı Dağı Efsanesi, Küp Gölü, Çocuklar İnsandır, Binboğalar Efsanesi, Üç Anadolu Efsanesi, Kimsecik, Dağın Öte Yüzü, Bir Ada Hikâyesi ve Bu Diyar Baştanbaşa gibi eserlerde öne çıkan bitkiler, hayvanlar, coğrafi özellikler ve toplumsal meseleler gibi pek çok unsur dikkat çekiyor. Sanatçı, kitapları okurken aldığı detaylı notlar ve yaptığı eskizlerle, eserlerin ruhunu minyatürlere aktarıyor.

Mesela, İnce Memed serisinde Çukurova’nın coğrafi özellikleri ve bitki örtüsü, Kimsecik” serisinde ise Salman karakterinin korkutucu hâlleri ve Mustafa karakterinin korkusu gibi duygusal detaylar dikkat çekiyor.